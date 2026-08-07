La frase de Zuchovicki que ilusiona a Argentina y su particular fórmula de inversión

"Quizás estás viviendo el año menos brillante de los próximos cinco". Con esa definición, el presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Claudio Zuchovicki , sintetizó su visión sobre el momento económico que atraviesa la Argentina durante su participación en el Foro Anual AEM 2026, "Economía, liderazgo y futuro del trabajo" , realizado en el Salón de los Espejos del Hotel Park Hyatt Mendoza.

Luego de una charla en la que estuvieron presentes los principales referentes del empresariado mendocino, el experto económico charló con MDZ Online donde hizo foco en el potencial de sectores como la minería, la energía y los servicios asociados, y sostuvo que el país reúne condiciones excepcionales para atraer inversiones de largo plazo . “Argentina tiene lo que el mundo quiere comprar. Tiene talento y recursos. Están en el lugar adecuado, en el momento adecuado”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que los resultados no serán inmediatos. Para Zuchovicki, la ansiedad por ver llegar las inversiones suele chocar con los tiempos propios de proyectos como los mineros o energéticos, cuya maduración puede demandar varios años. “Un proceso minero lleva mucho tiempo. Mirá Vaca Muerta: nació en 2012 y recién ahora se empiezan a ver todos los efectos económicos alrededor”, ejemplificó.

Consultado específicamente por Mendoza y su aspiración de convertirse en un hub financiero y de servicios para la minería, el economista consideró que la provincia tiene una ventaja competitiva que va mucho más allá de la extracción de minerales.

En su visión, el verdadero negocio estará en desarrollar toda la cadena de valor: logística, turismo, infraestructura, servicios profesionales y financieros que acompañen a las grandes inversiones. “No hay que quedarse solamente con la empresa minera, sino con todos los servicios que se pueden ofrecer alrededor de esa actividad”, explicó.

También advirtió que la planificación será clave para evitar repetir errores cometidos en otras regiones mineras del mundo. Según señaló, una vez finalizada la etapa de construcción de los proyectos, la demanda de empleo disminuye considerablemente y, si no existe una economía diversificada, pueden aparecer ciudades que pierdan dinamismo cuando termina el auge extractivo.

“Hay que aprender de quienes hicieron bien las cosas para que la provincia no crezca solamente en un rubro”, sostuvo.

El desafío para las empresas

Más allá del escenario macroeconómico, Zuchovicki dedicó buena parte de su mensaje a las empresas y a los profesionales. Su principal consejo fue apostar por la especialización y por la formación permanente en un contexto donde la información dejó de ser un diferencial.

“La información es un commodity. Lo que vas a vender es confianza, servicio y valor agregado”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la mejor inversión que puede realizar una persona es sobre sí misma. “Si me preguntan qué hacer con unos pesos que sobran, diría invertir en uno mismo, en educación, en desarrollar competencias. No solamente educación formal, sino aprender permanentemente”, expresó.

También envió un mensaje a los jóvenes, a quienes alentó a asumir riesgos mientras cuentan con margen para equivocarse. “El riesgo cero no existe. Cuando sos joven tenés tiempo para equivocarte y volver a empezar”, afirmó.

Mercado de capitales y financiamiento

Como presidente de BYMA, Zuchovicki también analizó el rol que tendrá el mercado de capitales en una economía que busca recuperar el crédito. A diferencia de quienes plantean una competencia con el sistema bancario, aseguró que ambos mecanismos son complementarios.

Mientras los bancos están orientados al financiamiento de corto plazo, explicó que el mercado de capitales debe convertirse en la herramienta para financiar proyectos de largo plazo e incluso permitir que las empresas incorporen socios sin incrementar su nivel de endeudamiento.

Inflación, crédito y recuperación

Respecto del aumento de la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales, Zuchovicki reconoció que muchas familias atraviesan una situación compleja, aunque consideró que parte del fenómeno responde al regreso del crédito luego de muchos años de escasa financiación.

Además, explicó que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios obligó a numerosos hogares a utilizar la tarjeta para sostener el consumo cotidiano. Pese a ese escenario, se mostró optimista respecto de la evolución de los próximos meses y estimó que los niveles de mora comenzarán a descender a medida que avance el proceso de refinanciación de deudas.

Para el economista, la prioridad sigue siendo consolidar un escenario de estabilidad macroeconómica. “La inflación es el peor enemigo porque no permite pensar a largo plazo. La estabilidad hace que las empresas puedan planificar y trabajar sobre su negocio, en lugar de estar permanentemente cubriéndose de la inflación”, sumó.

Cómo invierte Claudio Zuchovicki: la regla de los tres tercios

Además de analizar el escenario económico y las oportunidades que ve para Argentina, Claudio Zuchovicki reveló cómo administra su propio patrimonio. El presidente de BYMA explicó que sigue una estrategia simple: dividir su cartera en tres partes iguales.

El primer tercio lo destina a inversiones de mayor riesgo, principalmente acciones -aunque aclaró que para la mayoría de los ahorristas los índices bursátiles suelen ser una mejor alternativa-. “Un índice representa el promedio de muchas compañías. Es menos volátil que elegir una acción puntual y, en el largo plazo, ha demostrado buenos rendimientos”, señaló al explicar por qué considera que este instrumento puede ser más conveniente para inversores sin experiencia.

El segundo tercio de su patrimonio permanece siempre con alta liquidez, en fondos money market o instrumentos de muy corto plazo. La razón, explicó, es estar preparado para aprovechar oportunidades cuando aparecen las crisis. “Si llega ese momento y tenés todo invertido, no tenés plata para comprar. Por eso siempre mantengo una parte disponible”, afirmó.

Finalmente, el último tercio lo destina al real estate. Según explicó, como no posee una empresa propia, considera que las acciones representan su participación en compañías, mientras que los inmuebles funcionan como un activo patrimonial de largo plazo dentro de su estrategia de diversificación.