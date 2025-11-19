Claudio Zuchovicki sobre el contexto económico actual: "Es como un penal sin arquero"

El economista y presidente de BYMA , Claudio Zuchovicki , se mostró optimista respecto al futuro del país. A su vez, celebró el debate sobre las reformas estructurales y aseveró que el Gobierno debe resolver los problemas macro.

“Desde el punto de vista del contexto que atraviesan la Argentina y mi profesión, es como un penal en el que el arquero se tiró para el otro lado y vos tenés la posibilidad de definir", expresó en el streaming de Infobae.

Y agregó: "Parte de mi fracaso es ser siempre optimista, pero también es cierto que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, sino del contexto”.

Por otra parte, Zuchovicki manifestó que "vale la pena pelearla en Argentina ". "Les hablo especialmente a los más jóvenes, como si le hablara a mis hijos", dijo.

Sobre el rumbo de la Argentina , sostuvo: "Producimos lo que el mundo quiere comprar y a muy buen precio. Siempre marco lo mismo: todos hablamos de inteligencia artificial, que está buenísimo y va a cambiar nuestra actividad y muchas otras, pero para que exista inteligencia artificial necesitás energía".

Por otro lado, remarcó la importancia de las reformas estructurales y se preguntó: “¿Quién puede defender la no reforma laboral cuando tenés el 50% de informalidad? Ya perdimos la batalla: la mitad de los trabajadores está en negro. ¿Qué estás defendiendo? ¿Cómo no vas a defender una reforma fiscal? ¿Con qué cara no defendés una reforma fiscal cuando la mitad no paga impuestos y el que sí paga, paga el doble porque la otra mitad no tributa?", señaló.

“Después discutiremos la forma, quién y cómo. Pero lo que está ahogando, esencialmente, al sector productivo es la competencia desleal desde el punto de vista del arbitraje social”, añadió.