Siete bodegas argentinas quedaron entre los 50 mejores viñedos del mundo

Como cada año, este mes de noviembre se dio a conocer uno de los ránkings más esperados y respetados en la industria vitivinícola del mundo: The World's Best Vineyards 2025 . En esta oportunidad, Argentina tuvo una destacada participación con siete bodegas posicionadas entre los mejores viñedos del mundo, aunque, a diferencia de años anteriores, ninguna quedó en el top 10.

El anuncio oficial de los World’s Best Vineyards 2025 este año fue realizado este 19 de noviembre en Margaret River, Western Australia, ante la mirada de los principales referentes de la actividad. Allí se dio a conocer el ranking final luego de la evaluación de 600 expertos en vitivinicultura en todo el mundo.

Pese a que Argentina aumentó la cantidad de bodegas con presencia entre los 50 mejores viñedos del mundo, esta vez ninguno quedó en los primeros puestos, que en esta ocasión fue ocupado por la chilena Vik, Schloss Johannisberg de Alemania y Bodegas Ysios de España. También tuvo una destacada colocación Bodega Garzón de Uruguay que quedó cuarta.

La mejor de las bodegas argentinas en los World's Best Vineyards 2025 volvió a ser Durigutti Family Winemakes , que quedó en el puesto número 11 (el año pasado había estado en el 10º lugar). La iniciativa liderada por Héctor y Pablo Durigutti, volvió a sobresalir por la propuesta integral desarrollada en sus viñedos propios, Finca Victoria, en el corazón de Las Compuertas

“Que nuestro proyecto familiar siga siendo reconocido entre los mejores del mundo es una enorme satisfacción y una confirmación del impacto que tiene la identidad de nuestro lugar en quienes nos visitan”, expresaron los hermanos Durigutti tras conocerse la noticia. “Nuestro objetivo siempre ha sido que Las Compuertas sea un destino de relevancia internacional y este premio vuelve a abrir caminos para que más personas descubran lo que construimos en este lugar tan especial”, sumaron.

Durigutti (2)

Con algunos ingresos y otras salidas respecto a lo que fue el listado de 2024, la siguiente en aparecer es Bodegas Salentein, un ícono del Valle de Uco que pasó del puesto 18 al 12. A ella le sigue El Enemigo Wines, que también con un importante ascenso se quedó con la 17ª colocación, tras haber quedado 29ª en el ranking anterior.

Riccitelli Wines cayó tres puestos y este año quedó en la 29ª colocación, mientras que Colomé, la única representante de Salta se quedó en el puesto 30. El listado de representantes nacionales lo completan el reingreso de Kaiken, que alcanzó el 36º lugar y el debut de Viña Cobos en la 49ª ubicación.

Cabe recordar que nuestro país supo encabezar este listado con un protagonismo especial de Zuccardi Valle de Uco y Catena Zapata (la primera, ganadora de las ediciones 2019, 2020 y 2021 y la primera en ingresar al salón de la Fama de los World’s Best Vineyards; y la segunda elegida como la mejor en 2023).

El listado completo de los World Best Vineyards 2025