Una de las bodegas más importantes del Valle de Uco relanzó su restaurante

En el corazón del Valle de Uco , una de sus bodegas más importantes inaugura una nueva etapa con la reapertura de su restaurante , que estrena nombre y espíritu. Ahora la propuesta lleva el nombre de "Salentein, cocina de origen".

Tras una profunda remodelación que abarca el espacio gastronómico, la enoteca y la creación de una cava que dedica gran parte de su nuevo espacio a los vinos de la Guarda de la Familia, la Bodegas Salentein renueva su propuesta de hospitalidad con una experiencia que une vino, gastronomía y entorno en perfecta armonía.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Consuelo Delgado, joven arquitecta mendocina que durante los últimos años ha realizado intervenciones de arquitectura e interiorismo en reconocidas bodegas, hoteles internacionales y residencias privadas, aportando una mirada contemporánea que dialoga con la esencia del lugar.

“Queremos que cada visita trascienda la experiencia gastronómica y se convierta en un encuentro con el alma del Valle de Uco: su paisaje, su cultura, nuestra gente y el carácter de nuestros vinos. Salentein Cocina de Origen es una expresión de esa identidad, pero también una proyección hacia el futuro, hacia una bodega que combina tradición, innovación y sostenibilidad”, señaló Frederike Pon, dueña de Bodegas Salentein junto a su hermano Ben Pon, impulsora del proyecto y partícipe activa en cada decisión de la remodelación.

“La nueva carta, a cargo del reconocido chef Matías Gil Falcón, celebra la riqueza del Valle de Uco a través de una cocina que respeta el origen y la simpleza de los ingredientes, potenciando su expresión mediante el maridaje con una selección de vinos de guarda de la familia Pon”, comentó Francisco Bragoni, Gerente de Turismo y Hospitalidad de la bodega.

Restaurante Salentein Cocina de Origen Una imagen impactante del nuevo restaurante de Salentein.

“Salentein Cocina de Origen” invita a un recorrido sensorial inspirado en los productos de estación y los sabores de la región, provenientes de la nueva huerta xerófila, establecida en un sector de la bodega donde conviven la flora nativa y la huerta, bajo el cuidado de Matías y su equipo, reflejando el compromiso de la bodega con la biodiversidad y aportando frescura a cada plato.

Diseño, arte y naturaleza

La reapertura llega acompañada de una transformación del restaurante, con un diseño contemporáneo que combina madera natural y tonos cálidos.

El nuevo espacio irradia serenidad y armonía, integrándose con el imponente paisaje del Valle de Uco a través de amplios ventanales que enmarcan la vista a los viñedos, la bodega, la flora nativa y la inmensa Cordillera de los Andes.

Las mesas, construidas en madera de olivo, son piezas únicas creadas por el artista mendocino Pablo Comadrán, reconocido a nivel internacional, quien trabajó mano a mano con Frederike Pon en este proyecto.

Un salón privado para 25 personas —diseñado para celebraciones íntimas, reuniones y ocasiones especiales— invita a experiencias a medida, en un entorno de calidez y elegancia.

Cava Salentein Cocina de Origen Cava Salentein Cocina de Origen.

La nueva cava resguarda parte de la Guarda histórica de la Familia, fue pensada especialmente para compartir los vinos que la familia Pon ha conservado por más de 20 años y hoy se pueden disfrutar en el restaurante.

La galería, equipada con livings y mesas al aire libre, ofrece un entorno ideal para disfrutar de un almuerzo acompañado por las vistas al paisaje del Valle de Uco y a la bodega.

Una experiencia en armonía con el entorno

Con esta renovación, Bodegas Salentein reafirma su visión pionera en enoturismo, ofreciendo un espacio que celebra el encuentro entre vino, gastronomía, naturaleza y arte.

Salentein Cocina de Origen se presenta como un destino imperdible para quienes buscan descubrir el espíritu del Valle de Uco a través de experiencias memorables nacidas del respeto por la tierra y la pasión por la creatividad, el servicio y la excelencia.