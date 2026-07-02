Rescatan con vida a un guardia de seguridad que estuvo 8 días bajo los escombros después de los terremotos de Venezuela

Equipos de rescate de siete países -Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Portugal y Estados Unidos- lograron rescatar a un hombre que sobrevivió a los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace más de una semana.

Los equipos de emergencia localizaron el sábado al guardia de seguridad Hernán Gil bajo los escombros de un estacionamiento de varias plantas en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, pero solo en las últimas horas habían logrado establecer contacto visual con él.

A pesar de haber estado sepultado bajo escombros muy inestables y a nueve metros de profundidad durante 8 días, los rescatistas afirmaron que Gil, de unos 40 años, mantenía el buen ánimo e incluso alentaba a los que intentaban salvarlo.

Su esposa ha calificado su supervivencia como "un milagro", aunque el trabajo no fue sencillo.

Algunas secciones de los conductos de acceso construidos para llegar hasta él se derrumbaron en varias ocasiones, lo que puso de manifiesto los peligros que esta labor implicaba tanto para los rescatistas como para el propio Gil.

"Tengo 22 años de experiencia y este rescate es el más complejo y más técnico que me ha tocado abordar", dijo a BBC News Mundo Ezequiel Gallardo, oficial de enlace de los bomberos de Chile.

Se ha confirmado la muerte de casi 2.300 personas en los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio, y decenas de miles siguen desaparecidas.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas

FUENTE: BBC