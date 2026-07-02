Israel envió una misión de ingenieros a Venezuela para colaborar tras el terremoto

Israel envió una misión humanitaria a Venezuela integrada por ingenieros, especialistas en evaluación estructural y expertos en gestión de emergencias para colaborar con las autoridades locales tras el terremoto que afectó al país.

La delegación fue enviada por decisión del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar.

El equipo está conformado por profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Su principal tarea será inspeccionar edificios e infraestructura dañada para determinar cuáles pueden volver a ser habitados, cuáles necesitan reparaciones y cuáles deben ser demolidos.

Además de las inspecciones, los especialistas compartirán con profesionales venezolanos metodologías y protocolos desarrollados por Israel a partir de su experiencia en la respuesta a desastres naturales y en misiones internacionales de asistencia humanitaria.

Las palabras de Gideon Sa'ar

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, destacó que la ayuda se brinda más allá de las diferencias políticas entre ambos países.

"No tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, pero enviamos una delegación para asistir a quienes fueron afectados por esta grave tragedia. La ayuda en momentos tan difíciles no está relacionada con la política; es un acto humanitario", afirmó.