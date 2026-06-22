La Unión Europea e Irán contra Israel, que llamó a "quemar" el Líbano

La Unión Europea reiteró su respaldo a Líbano después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel , Itamar Ben Gvir, llamara a "quemar" el país vecino tras la muerte de cuatro soldados israelíes a manos de Hizbulá. "La UE está con el Líbano y con el pueblo libanés. Líbano está pagando un precio muy alto por una guerra que no eligió", se dijo.

Las palabras corresponden al portavoz de la Comisión Euroepa, Markus Lammert, quien completó: "El pueblo libanés ha sufrido demasiado durante demasiado tiempo ".

La intervención del portavoz se produce en un contexto de tensión creciente entre Israel y los socios europeos por el frente libanés: Ben Gvir había declarado que "todo Líbano debe arder" en una publicación en redes sociales tras la muerte de cuatro soldados israelíes en el sur del Líbano el viernes, unas palabras que generaron una ola de condenas internacionales, incluida la del Reino Unido .

La declaración de Lammert llega en plena crisis diplomática entre Israel y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea , Kaja Kallas, después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunciara la semana pasada que cortaba todo contacto con ella.

La ruptura se produjo después de que la diplomática europea comparara, según informaciones recogidas por medios europeos, el trato de Israel a los palestinos con el "apartheid" sudafricano durante una visita a México.

El Ejecutivo comunitario precisó hoy que la comisaria europea del Mediterráneo, Dubravka Šuica, viajará hoy y mañana a Israel y a los territorios palestinos para reunirse con autoridades israelíes y de la Autoridad Palestina, con el objetivo de reiterar el respaldo de la Unión Europea a la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

Irán exige a Israel cesar los ataques a Líbano

Las autoridades de Irán han reiterado este lunes que el cese de los ataques en Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones para un acuerdo final con Estados Unidos para la paz en Oriente Próximo, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".

Irán marca a Estados Unidos la presencia de Israel en Líbano: "Especialmente el apartado 1, relativo al cese de la guerra y de las operaciones militares del régimen sionista en el Líbano mediante la creación de un mecanismo de control del conflicto con la participación de las partes implicadas y de la República del Líbano". Dpa y Efe