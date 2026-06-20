Al menos cinco muertos en el sur de Líbano por ataques israelíes

A pesar de encontrarse en tregua, al menos 5 personas murieron por bombardeos israelíes en el sur del Líbano.

Al menos cinco personas murieron este sábado por ataques israelíes contra el sur del Líbano, informaron medios oficiales libaneses, pese a la nueva tregua en vigor desde ayer, viernes, entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá.

La población de Arab Salim fue la más castigada, con dos ataques aéreos lanzados por "aviones de guerra israelíes" a las 6.30 hora local (3.30 GMT) en los que murieron al menos tres personas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Asimismo, un dron israelí atacó la población de Deir al Zahrani y mató a una persona, y otro vehículo aéreo no tripulado de Israel acabó con la vida de otra persona en la localidad de Doueir, según la ANN. Ninguna de las personas fallecidas fueron identificadas por el medio estatal.

De acuerdo con medios israelíes y de Estados Unidos -que actúa como mediador-, este viernes entró en vigor un alto el fuego entre las dos partes en conflicto en el Líbano, pese a que el acuerdo entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles ya contemplaba el cese de hostilidades en el frente libanés.

Al menos 5 muertos tras los bombardeos en Líbano. EFE Hasta el momento, Hezbolá -que no ha reivindicado ninguna acción este sábado- no se ha pronunciado al respecto de la tregua.