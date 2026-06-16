Irán denunció 84 violaciones de la tregua en Líbano y amenazó con responder

Irán acusó este miércoles a Israel de haber cometido 84 violaciones del alto al fuego en el sur del Líbano durante las últimas 48 horas y advirtió que una continuidad de las operaciones militares podría derivar en una "respuesta militar contundente".

La denuncia fue realizada por el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, principal órgano de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas iraníes, a través de un comunicado difundido por la agencia estatal ISNA.

Según Teherán, las fuerzas israelíes mantuvieron acciones militares en territorio libanés pese al anuncio realizado el domingo por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, quien aseguró que Washington había alcanzado un acuerdo de paz con Irán.

El mando militar iraní sostuvo que los ataques israelíes provocaron nuevas víctimas y contradicen los esfuerzos de desescalada impulsados por Washington y Teherán. Además, remarcó que el fin de las operaciones israelíes en distintos frentes regionales, especialmente en Líbano, forma parte de los objetivos incluidos en el memorando de entendimiento que ambas partes prevén firmar este viernes en Suiza.

La advertencia coincidió con una nueva escalada de violencia en el sur libanés. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano, al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas el martes durante ataques israelíes con drones contra las localidades de Mifdoun y Choukin, en la región de Nabatieh.

Los bombardeos impactaron sobre tres vehículos en distintos puntos de ambas localidades y obligaron a desplegar operativos de emergencia de la Defensa Civil, la Cruz Roja Libanesa y otros organismos sanitarios para asistir a las víctimas.

El saldo de la ofensiva en Líbano

Según cifras difundidas por el Ministerio de Salud libanés, la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo dejó hasta el momento 3.826 muertos y 11.851 heridos.

El nuevo cruce de acusaciones vuelve a elevar la tensión en Medio Oriente, en momentos en que distintos actores internacionales intentan consolidar mecanismos de diálogo para evitar una ampliación del conflicto en la región.