Escándalo en el Mundial 2026: Irán denunció un trato desigual y apuntó contra Estados Unidos

Irán aseguró que es el equipo "más maltratado" del torneo y cuestionó las restricciones impuestas por el país anfitrión tras su debut ante Nueva Zelanda.

El Mundial 2026 comenzó envuelto en una fuerte polémica para la selección de Irán. En medio de las tensiones geopolíticas que mantiene su país con Estados Unidos, el combinado asiático denunció un trato desigual por parte de la organización y aseguró que está siendo perjudicado desde su llegada a Norteamérica.

La principal queja surgió después del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda. Según denunció el cuerpo técnico iraní, las autoridades estadounidenses no le permitieron al plantel permanecer en Los Ángeles tras el partido y lo obligaron a regresar inmediatamente a Tijuana, en México, reduciendo considerablemente sus tiempos de descanso y recuperación.

El DT de Irán y una fuerte acusación contra Estados Unidos El entrenador Amir Ghalenoei fue tajante al expresar su malestar. “Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial. Hemos pasado mucho tiempo viajando en avión. Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos tras el partido de hoy. Dijeron que teníamos que marcharnos inmediatamente. Para nosotros es muy importante tener tiempo para recuperarnos y, sin embargo, nos han pedido que regresemos a Tijuana, lo que nos preocupa mucho”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2066869435080552541&partner=&hide_thread=false "Irán es el equipo más perjudicado en la historia de las ediciones de la Copa del Mundo"



Amir Ghalenoei, DT de la selección iraní, dijo que sufren "injusticia y opresión" y señaló: "Es posible que las condiciones sean cada vez más difíciles para nosotros". pic.twitter.com/43rpXXKGg8 — Corta (@somoscorta) June 16, 2026 Además, agregó: “Creo que es muy extraño. Se suponía que debíamos llegar dos noches antes del partido y no nos lo permitieron. La federación está ausente aquí. Nuestros medios de comunicación no están aquí. Nuestro equipo directivo, muchos de ellos no están aquí”.

Los futbolistas también se pronunciaron sobre la situación. El capitán Mehdi Taremi reconoció las dificultades que atraviesa el grupo, aunque evitó utilizarlo como una excusa deportiva. “Todo es un desastre para nosotros. No es lo correcto, pero no lo tomamos como excusa. Solo miramos hacia adelante. Quedan los próximos dos partidos y haremos lo mejor por nuestra gente”, sostuvo.