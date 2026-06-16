Mazazo para Inglaterra a horas del debut: uno de sus futbolistas se lesionó y se pierde el Mundial

Tino Livramento sufrió un desgarro y quedó desafectado a pocas horas del estreno mundialista de Inglaterra. En su lugar fue convocado Trevoh Chalobah.

A horas del debut en el Mundial, Inglaterra perdió a uno de sus futbolistas por una lesión.

A poco más de un día del debut frente a Croacia por el Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra recibió una mala noticia que obligó a Thomas Tuchel a modificar la lista de convocados de último momento. Tino Livramento sufrió un desgarro en uno de sus gemelos y quedó automáticamente descartado para el resto de la competencia.

La baja representa un duro golpe para el seleccionado inglés, ya que el defensor del Newcastle contaba con serias posibilidades de meterse en el once inicial. Habitualmente se desempeña como lateral derecho, aunque su versatilidad también le permitía competir por un lugar en el sector izquierdo de la defensa. En esa posición peleaba el puesto con Nico O'Reilly, mientras que Reece James aparecía como el principal candidato a ocupar la banda derecha.

image Tino Livramento se perderá el Mundial con Inglaterra por un desgarro. X @England Tino Livramento se lesionó y se pierde el Mundial con Inglaterra La lesión también supone una enorme frustración a nivel personal para Livramento, que a los 26 años iba a disputar su primera Copa del Mundo. Su ausencia prolonga una temporada marcada por los problemas físicos, ya que durante la última Premier League apenas pudo disputar 17 partidos debido a distintas molestias musculares y dos lesiones de rodilla que lo marginaron durante más de dos meses.

Para reemplazarlo, Tuchel convocó a Trevoh Chalobah, defensor del Chelsea y compañero de Enzo Fernández. Si bien su posición natural es la de marcador central, el futbolista también puede desempeñarse por la banda derecha, una función que ya cumplió en varias oportunidades en el conjunto londinense. La particularidad es que apenas registra una presencia con la selección inglesa, en un amistoso que terminó con derrota 3-1 ante Senegal en junio de 2025.