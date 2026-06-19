Condenan a una cantante iraní a recibir 74 latigazos por actuar sin velo

Una cantante iraní fue condenada a 74 latigazos y a dos años de prohibición para viajar y ejercer su profesión, tras realizar un concierto en línea sin utilizar el velo reglamentario. La sentencia contra la artista Parastoo Ahmadi, de 29 años , y ocho integrantes de su banda y equipo de producción, fue dictada el jueves por un tribunal penal de la provincia de Qom, según consignó el diario Emtedad.

El fallo judicial argumenta que el grupo difundió en línea “ contenido vulgar e inmoral ”.

En diciembre de 2024, Ahmadi transmitió un recital con su grupo desde un caravasar (posada) a través de YouTube. De esta forma, infringió varias leyes iraníes: las actuaciones públicas de mujeres cantantes están prohibidas en la República Islámica, y Ahmadi apareció con el cabello suelto, sin velo y con un vestido largo de color negro que dejaba sus hombros al descubierto.

La grabación de dicho concierto, que dura 27 minutos, acumula hasta el momento casi 3 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Nacida el 21 de marzo de 1997 en Nowshahr, Ahmadi es una vocalista que canta en los idiomas persa y mazandarani. Posee además un título en dirección cinematográfica de la Universidad Internacional Soureh.

Protestas contra las leyes islámicas

Su interpretación del Concierto del Caravasar sin hiyab, transmitida en vivo en su canal de YouTube, captó una gran atención mediática. La cantante fue detenida por las autoridades iraníes, aunque pocos días después fue liberada bajo fianza.

En los últimos años, las protestas de numerosas mujeres iraníes contra las estrictas leyes islámicas se han intensificado considerablemente.

Durante el otoño de 2022, miles de personas salieron a las calles bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” para manifestarse en contra de las políticas represivas del régimen, aunque estas protestas fueron reprimidas con gran violencia.

No obstante, en la actualidad muchas mujeres en las principales ciudades desafían los códigos de vestimenta islámicos como una forma de protesta y reivindicación de su autodeterminación.