Israel aprueba sostener las operaciones en el sur de Líbano

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de Israel, aprobó la continuidad de las operaciones en el sur de Líbano dos días después de la firma del acuerdo.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó este domingo que el Ejército mantenga sus operaciones en el sur del Líbano ocupado, dos días después de la firma del acuerdo marco para el fin de las hostilidades alcanzado en Washington que contempla la retirada progresiva de las tropas israelíes.

Durante una visita al Comando Norte de las fuerzas armadas, "el jefe del Estado Mayor llevó a cabo una evaluación de la situación a la luz de la realidad cambiante, aprobó planes para operaciones continuadas y mantuvo una discusión de mando con los comandantes de brigada", recoge un comunicado difundido por el Ejército.

Planes para operaciones continuadas Zamir calificó como "histórico e importante" el acuerdo trilateral entre Israel, el Líbano y EE.UU. que fue firmado el viernes; y afirmó que fueron las propias fuerzas armadas, a través de sus operaciones en el país vecino, las que crearon "las condiciones que lo hicieron posible".

"Honraremos el acuerdo y trabajaremos para asegurar su éxito. La prueba ahora son las acciones de ambos lados y el periodo venidero dará forma al futuro", aseguró el líder del Ejército de Israel.

Eyal Zamir, jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel DPA Esta madrugada, un miliciano de Hizbulá mató a un soldado israelí de 21 años en la aldea libanesa de Deir Siryan, mientras que otro resultó herido leve y fue evacuado a un hospital.