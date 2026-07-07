"Un acto cuidadosamente coreografiado y profundamente político": Irán despide al ayatolá Alí Jamenei en medio de amenazas contra EE.UU. e Israel

Miles de personas se encuentran en las calles de Teherán para la procesión fúnebre del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien gobernó Irán durante más de 35 años y murió en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel el pasado febrero.

Los féretros que transportan los restos del ayatolá y de varios familiares -fallecidos en ataques al inicio de la guerra de Irán- avanzan lentamente a lo largo del recorrido de 10 kilómetros.

Los organizadores rocían agua sobre la multitud ya que la capital iraní se ve afectada por altas temperaturas.

Los actos para despedir a Jameni comenzaron el viernes y se extenderán a lo largo de la semana. Multitudes han estado recorriendo la capital iraní desde la madrugada del lunes; se ha visto a personas ondeando banderas y sosteniendo retratos del fallecido ayatolá.

Se trata de un evento "cuidadosamente coreografiado y profundamente político", explicó la corresponsal jefa de BBC News Lyse Doucet, ya que los nuevos líderes de Irán buscan transmitir un mensaje de fortaleza y resistencia, tanto dentro como fuera del país.

"Entre las emociones no solo está la pena, sino también la ira; el color que más se destaca en las banderas es el rojo, rojo por la sangre, y para los musulmanes chiitas rojo significa martirio... y venganza", describió Doucet desde las calles de la capital iraní, donde miles cantaban a su alrededor "muerte a EE.UU." y "muerte a Israel".

Las fotografías de la procesión fúnebre muestran a algunos asistentes portando carteles y pancartas contra Trump, a menudo con mensajes violentos que incluyen amenazas de muerte.

También aparecen el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Un video compartido en Telegram por la agencia de noticias Fars -vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica- muestra a los asistentes lanzando piedras desde un puente contra un cartel que exhibe el rostro del presidente estadounidense.

En una secuencia posterior, se puede ver su imagen rasgada en dos.

BBC

Está previsto que la procesión fúnebre dure entre 10 y 12 horas en total, según la cadena estatal IRIB, que cita a un funcionario encargado de organizar la ceremonia.

Hoy es el último de los tres días de duelo público en Teherán, antes de que las ceremonias se trasladen a las ciudades más sagradas para los musulmanes chiitas de Irán y del vecino Irak.

El entierro, por su parte, está programado para el jueves en la ciudad nororiental iraní de Mashhad; las autoridades iraníes estiman que millones de personas asistirán al "funeral del siglo".

Negociaciones postergadas y líder ausente

Actualmente se mantiene un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanente.

Estas negociaciones se han suspendido desde que comenzaron los actos funerarios el viernes, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sábado, Trump declaró al sitio web de noticias Axios que los iraníes estaban "suplicando llegar a un acuerdo", pero señaló que ambas partes habían decidido hacer una pausa de una semana en las conversaciones hasta que concluyera el entierro de Jamenei.

Irán no se ha pronunciado formalmente sobre si las conversaciones han sido suspendidas.

Al referirse a la presencia de altos cargos del régimen en el funeral, Trump dijo: "Están todos allí. Un disparo (y podríamos acabar con todos ellos), pero no vamos a hacerlo porque entonces no tendríamos con quién negociar".

Mojtaba, el hijo de Jamenei designado como su sucesor, quien aún no ha aparecido en público desde que asumió el cargo, ha estado ausente hasta el momento del funeral de su padre.

Getty Images La banderas rojas prevalecieron en la marcha.

La periodista del servicio persa de la BBC Ghoncheh Habibiazad recordó que, según medios iraníes, Mojtaba resultó herido en el mismo ataque que acabó con la vida de el ayatolá el primer día de la guerra, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

"Israel ha jurado -tanto antes como después de su nombramiento- que él es un objetivo potencial de sus ataques. Por tanto, su ausencia podría deberse a motivos de seguridad, aunque las autoridades iraníes aún no han ofrecido ninguna explicación", informó Habibiazad.

Hasta la fecha, las únicas noticias sobre Mojtaba Jamenei desde su sucesión a principios de marzo han llegado a través de comunicados escritos publicados en los medios iraníes. El último se emitió ayer; en él, ratificaba al jefe del poder judicial de Irán en su cargo para un nuevo mandato.

*Con aportes de los periodistas de BBC News en la transmisión en vivo del funeral.

Getty Images No faltaron en el evento las amenazas contra EE.UU. y su presidente.

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FUENTE: BBC