Así continúa el funeral de siete días de Alí Jamenei: cuando será enterrado el líder supremo de Irán

El funeral del líder supremo Alí Jamenei continúa con una serie de ceremonias multitudinarias organizadas por el régimen iraní. Este domingo, decenas de miles de personas participaron del rezo fúnebre en Teherán, en el segundo día de los homenajes públicos que culminarán el próximo 9 de julio con su entierro en Mashhad.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud colmó la mezquita Mosala de Teherán con banderas iraníes y retratos del líder asesinado el pasado 28 de febrero, durante el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos.

La ceremonia fue encabezada por el ayatolá Yafar Sobhani, una de las principales autoridades religiosas chiitas de Irán. Durante el acto volvieron a escucharse consignas de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel", mientras miles de asistentes acompañaban el rezo.

Miles de personas despiden al líder supremo de Irán asesinado el 28 de febrero, Alí Jamenei.

Entre las principales autoridades presentes estuvieron el presidente Masud Pezeshkian, el titular del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei y tres hijos de Jamenei: Mostafa, Masud y Meisam.

La ausencia de Mojtaba Jamenei , señalado como su sucesor, no pasó desapercibida. El nuevo líder de Irán no ha realizado ninguna aparición pública confirmada desde que fue designado ayatolá tras la muerte de su padre.

La convocatoria fue tan masiva que, de acuerdo con medios iraníes, la sala principal de la mezquita debió cerrarse al público por la cantidad de personas que intentaban ingresar.

El cronograma del funeral de Alí Jamenei

Las ceremonias comenzaron el viernes 3 de julio con un homenaje oficial encabezado por las máximas autoridades iraníes y delegaciones extranjeras. Desde entonces, los actos se desarrollan en Teherán y continuarán durante toda la semana.

Este lunes 6 de julio tendrá lugar la procesión fúnebre más importante. El cortejo partirá a las 6 de la mañana, hora local, desde la plaza Imam Hossein y recorrerá unos 10 kilómetros hasta la plaza Azadi, acompañado por oraciones y miles de personas.

El martes 7 de julio las ceremonias se trasladarán a la mezquita Jamkaran, en la ciudad santa de Qom, donde también podría realizarse una nueva procesión si las condiciones lo permiten.

El paso por Irak antes del entierro en Mashhad

El miércoles 8 de julio el cuerpo será llevado a la ciudad iraquí de Nayaf, donde el régimen iraní prevé una recepción oficial con autoridades del gobierno de Irak y líderes religiosos.

Luego, el cortejo se dirigirá al Santuario del Imam Ali y posteriormente el féretro será trasladado en helicóptero hasta el Santuario del Imam Hussein, en Karbala, antes de regresar a Irán.

El último tramo del recorrido será el jueves 9 de julio, cuando Jamenei sea enterrado en el Santuario del Imam Reza, en Mashhad, uno de los lugares más sagrados del islam chiita y ciudad natal del líder iraní.

Con esa ceremonia concluirán siete días de homenajes oficiales organizados por el régimen tras la muerte de quien condujo Irán durante más de 36 años.