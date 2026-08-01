La decisión de Cornejo y Milei que puede marcar el fin del control mendocino sobre un recurso estratégico

El Gobierno lanzó la licitación para adjudicar por 30 años el sistema Los Nihuiles. Las dudas sobre el proceso y una pérdida para Mendoza,

La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con la venta de las acciones de HINISA reabre un debate de fondo: quién controlará uno de los activos energéticos más importantes de la provincia y qué papel tendrá el Estado en la administración de un recurso estratégico como el agua.

Los Nihuiles no son únicamente un complejo hidroeléctrico. Representan una infraestructura clave para la generación de energía y forman parte del patrimonio de los mendocinos. La provincia es dueña del agua y de las centrales, dos elementos esenciales para producir electricidad y garantizar el abastecimiento energético.

La historia ofrece un antecedente que muchos recuerdan. Hace cuatro décadas, durante el gobierno de Felipe Llaver, Mendoza defendió el control sobre Los Nihuiles frente al gobierno nacional de Raúl Alfonsín. Aquella postura quedó como un símbolo de la defensa de la autonomía provincial sobre sus recursos.

Hoy el escenario parece ir en sentido contrario. La venta de las acciones implica resignar el último espacio de soberanía provincial sobre un sistema estratégico.