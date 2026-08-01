Qué es el "grillete fiscal" y otras reformas que impulsa Milei para blindar su proyecto económico en Argentina

Javier Milei lanzó toda su artillería contra el déficit fiscal, una de sus banderas de lucha desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

El presidente de Argentina anunció este jueves en cadena nacional que presentará al Congreso un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central y una iniciativa de "grillete fiscal" para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit fiscal prolongado, tal como ocurre en Estados Unidos cuando se produce el "shutdown" del gobierno.

"Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio", dijo el mandatario. "Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown".

El shutdown se refiere a la paralización parcial de las actividades cuando se agotan los fondos públicos aprobados.

Según la propuesta de Milei, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios "no cobrarán un solo peso de sueldo", mientras que el pago de jubilaciones, pensiones, planes sociales, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario sí continuarían.

En Estados Unidos cuando ocurre esta situación de falta de acuerdo en el Congreso, también continúan funcionando los servicios esenciales, pero el cierre parcial del gobierno puede suponer la suspensión de actividades en dependencias públicas, la demora en trámites y la suspensión de programas oficiales.

En ese país, el Congreso tiene el control directo sobre las asignaciones presupuestarias y, por lo general, las agencias federales no pueden gastar legalmente fondos que el Congreso no haya asignado.

Getty Images El oficialismo requiere de los votos de partidos aliados de la oposición en ambas cámaras para la sanción de leyes.

Si el poder ejecutivo y el Congreso no llegan a un acuerdo político, el cierre puede extenderse por meses, provocando una crisis en la que empleados públicos de algunas dependencias dejan de percibir sus salarios.

Con la mira puesta en mantener por ley el gasto público bajo control y blindar legalmente su proyecto económico, Milei intentará conseguir los votos necesarios para la aprobación de su paquete legislativo en un Congreso donde el oficialismo requiere de los votos de partidos aliados de la oposición en ambas cámaras para la sanción de leyes.

Reforma al Banco Central

Milei anunció también que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a lo que considera como una emisión de billetes descontrolada que ha generado una espiral inflacionaria en el país.

La reforma, argumentó el presidente, "viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política".

Getty Images La propuesta busca restringir la capacidad del banco central para financiar el gasto público.

Milei ganó la presidencia prometiendo eliminar los gigantescos aumentos de precios y revertir los crónicos déficits fiscales que ha padecido el país, en medio de una política de desregulación económica y austeridad fiscal que ha sido duramente criticada por organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Su gobierno ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal que le permitieron reducir la inflación desde un 160% interanual cuando llegó a la Casa Rosada, pero que al mismo tiempo afectaron el empleo, la actividad industrial y el consumo.

El proyecto prohíbe que el Banco Central financie al Estado y establece que su función fundamental es preservar el valor de la moneda, al tiempo que propone que para remover al presidente de la institución se requerirán dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, como hasta ahora, sino también de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca fortalecer la independencia de la institución y restringir su capacidad para financiar el gasto público.

Según la visión de Milei, los episodios recurrentes de alta inflación, depreciación monetaria y crisis económicas de Argentina fueron impulsados por los gobiernos que financian déficits fiscales a través de la impresión de dinero del banco central.

La reforma a los mercados de capitales y de seguros

Además del grillete fiscal y la reforma al Banco Central, Milei anunció que su propuesta legislativa incluye una reforma al mercado de capitales con el objetivo de canalizar el ahorro privado hacia el financiamiento de empresas e inversiones productivas.

La iniciativa contempla modificaciones a distintas leyes para reducir regulaciones, disminuir la intervención del Estado y ampliar los instrumentos disponibles para empresas e inversores.

Además, MIlei propondrá al Congreso que apruebe una reforma integral del mercado de seguros.

El proyecto, según el mandatario, eliminará el sistema de autorización previa para la creación de nuevos productos y lo reemplazará por un régimen en el que las compañías podrán diseñar libremente sus coberturas.

El ente encargado de regular las actividades del sector, es decir, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), concentrará su tarea en controlar la solvencia de las aseguradoras y proteger a los asegurados frente a eventuales incumplimientos o fraudes.

Las primeras críticas a la propuesta

AFP via Getty Images La iniciativa busca disminuir las regulaciones del mercado de capitales.

Sobre la reforma al Banco Central, un informe del Centro de Economía Política Argentina criticó la iniciativa argumentando que los bancos centrales con objetivos únicos son una excepción a nivel internacional, dado que la mayoría combina la estabilidad de precios con metas vinculadas al empleo, el crecimiento o la estabilidad financiera.

Algunos economistas cuestionaron el objetivo de limitar las atribuciones del Banco Central. Entre ellos, el expresidente de la entidad durante el último tramo del gobierno de Cristina Fernández, Alejandro Vanoli.

El economista planteó que la reforma disminuye el rol regulador del ente y eso puede afectar la estabilidad financiera del país.

Eliminar su mandato múltiple (estabilidad monetaria, financiera, empleo y crecimiento con inclusión social) por un mandato único de estabilidad monetaria, impide que exista una coordinación entre el organismo y las diversas áreas económicas que coordinan objetivos múltiples como la actividad económica y el empleo, argumentó.

"Un banco central debe tener una variedad de instrumentos para evitar fluctuaciones bruscas de la tasa de interés y el tipo de cambio y para enfrentar períodos críticos", afirmó.

Dirigentes políticos opositores advirtieron sobre los potenciales efectos negativos que puede tener la prohibición de que el banco central financie al Tesoro en casos excepcionales y criticaron el "grillete fiscal" como un mecanismo que puede afectar gravemente el funcionamiento del país.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó el denominado "grillete fiscal" y sostuvo que el ajuste sobre el Estado ya tiene consecuencias sobre el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

Se espera que el paquete de reformas anunciado por Milei se transforme en uno de los principales debates parlamentarios durante el resto de 2026.

BBC

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FUENTE: BBC