Arden las encuestas: el ajuste podría mover hasta 13 puntos del voto de Milei rumbo a 2027

Los relevamientos registran un deterioro en la evaluación presidencial y ponen al bolsillo entre las variables que empiezan a pesar sobre el escenario político.

La paciencia frente al ajuste cayó con fuerza en los últimos meses y el respaldo a Javier Milei acompañó ese movimiento en las mediciones de las encuestas que realizó QMonitor. La consultora registró en enero un 49% de tolerancia al programa económico, el mismo porcentaje de aprobación presidencial y una intención de voto del 45%. La última medición dejó esas cifras bastante más abajo: 33% de tolerancia, 34% de aprobación y 31% de intención de voto.

El análisis de la consultora se basa en la correlación -de 93% de coincidencia- que hay entre la aceptación del ajuste y el apoyo al Presidente desde octubre de 2025. Los primeros registros de la serie también muestran que el movimiento no fue siempre hacia abajo. QMonitor midió en octubre de 2025 una tolerancia al ajuste del 44%, una aprobación presidencial del 40% y una intención de voto del 35%. Enero llevó las tres variables a niveles más altos antes del retroceso posterior. La consultora tomó esa evolución para calcular cuánto podría cambiar el escenario electoral bajo distintas percepciones sobre la economía.

NA El ritmo de la paciencia social QMonitor calculó que una mejora de diez puntos en la tolerancia al ajuste, desde el actual 33% hasta el 43%, podría llevar la intención de voto de Milei del 31% al 38%. La misma proyección contempla una baja de cinco puntos en esa paciencia, que dejaría el respaldo electoral en torno al 25%. La diferencia entre ambas posibilidades roza los 13 puntos de intención de voto, una amplitud que la consultora atribuye exclusivamente a la percepción económica futura.