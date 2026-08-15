"Por la crisis económica": un reconocido comercio de Ciudad bajó sus persianas

Un importante local comercial ubicado en la Ciudad de Mendoza cerró sus puertas. Según argumentan, la medida responde a la "crisis económica".

En las últimas horas, los ciudadanos que transitan por las calles del centro mendocino se toparon con una imagen que en los últimos tiempos ha ganado notoriedad: el cierre de un local comercial. En esta ocasión, un cartel pegado en una de sus vidrieras explica los motivos: la "crisis económica".

El local de la Ciudad que cerró sus puertas En la intersección de calles Chile y Gutiérrez, una de las esquinas más transitadas del centro, se ubicaba un kiosco de la cadena "Yes". El local, de grandes dimensiones, bajó sus persianas y dejó un contundente cartel en el que informaba la situación a sus clientes: "Cierre del establecimiento por la crisis económica".

Un kiosco de la cadena "Yes" bajó sus persianas. Laureano Manson / MDZ Lo más llamativo de la situación es que, según indican quienes habitualmente transitan la zona, el kiosco -de grandes dimensiones- había abierto sus puertas "hace menos de un año.

Cabe resaltar que en los últimos meses esta es una postal que se ha repetido en la Ciudad de Mendoza. El número de comercios vacíos crece a la espera de que algún nuevo emprendedor apueste por abrir sus puertas en el microcentro mendocino.