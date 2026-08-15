DiDi presentó su programa de seguridad que les permitió bajar un 55% los incidentes en viajes

La plataforma de movilidad DiDi presentó en Argentina un nuevo sistema de seguridad preventiva que combina inteligencia artificial, tecnología de geolocalización y mejoras en los mapas para anticipar situaciones de riesgo durante los viajes .

Según datos de la misma compañía, estas herramientas, que ya están disponibles en todo el territorio, permitieron reducir 55% los incidentes de seguridad reportados en el país durante el último año.

sEl modelo apunta a intervenir antes de que ocurra un incidente y adapta las herramientas de protección según las características del viaje, la ubicación y el nivel de vulnerabilidad de los usuarios. La compañía explicó que el sistema utiliza modelos de inteligencia artificial para analizar el contexto de cada traslado y activar distintas medidas preventivas.

“Hace seis meses activamos nuevos sistemas tecnológicos que mejoran la prevención de incidentes antes de que sucedan, personalizando la protección según el perfil y la situación geográfica de cada pasajero o conductor”, explicó Belén Barceló, gerente de Producto e Innovación de DiDi Argentina .

Entre las aplicaciones de esta tecnología se encuentra el análisis diferencial de los viajes según las circunstancias. La empresa señaló, a modo de ejemplo, que los modelos de inteligencia artificial pueden operar de manera distinta cuando una pasajera realiza un viaje durante la noche.

La estrategia también incorpora mejoras en la información disponible para conductores y pasajeros. Durante los últimos seis meses, DiDi desarrolló 14 modificaciones en sus herramientas de navegación, con el objetivo de aumentar la precisión de los recorridos y facilitar los puntos de encuentro.

Entre las nuevas funciones figuran una visión 360° de las calles para identificar con mayor precisión los lugares de ascenso y descenso, indicaciones sobre el lado de la calle en el que debe detenerse el vehículo y una herramienta de navegación a pie que permite orientar al pasajero hasta el punto donde se encuentra el automóvil.

La plataforma también incorporó indicaciones específicas para aeropuertos, con información sobre las puertas de embarque, además de mejoras en la precisión de las rutas y en los tiempos estimados de viaje. A esto se suman cuentas regresivas de semáforos y una visualización de las rutas mediante colores que permiten identificar los distintos niveles de congestión.

De acuerdo con las cifras difundidas por la compañía, las modificaciones permitieron reducir 20% los desvíos de ruta y mejorar 30% los tiempos de viaje. Además, informó una mejora de 90% en la precisión de las estimaciones relacionadas con el inicio del viaje, las paradas intermedias y el horario previsto de llegada.

La estrategia de seguridad también incluye herramientas solicitadas por los propios conductores. Entre ellas se encuentra el Código PIN, que permite verificar la identidad del pasajero antes del inicio del viaje y evitar confusiones al momento del ascenso.

Mujeres conductoras

Otro de los desarrollos está dirigido específicamente a las mujeres que conducen para la plataforma. Se trata de DiDi Mujer, una opción permite a las conductoras optar por solicitudes exclusivamente de pasajeras mujeres.

Actualmente, las mujeres representan 15% de los conductores registrados en DiDi Argentina, uno de los porcentajes más altos de la región. La empresa indicó además que cerca de 70% de las conductoras son el principal sostén económico de sus familias.

“Estos datos nos reafirman un objetivo claro: crear tecnología que les brinde una oportunidad real para generar sus propias ganancias en un entorno seguro, previsible y confiable”, señaló Barceló.