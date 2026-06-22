Mario Massaccesi lanzó una indirecta contra Luzu TV tras un problema técnico en TN: "La culpa es de..."

Mario Massaccesi sufrió un problema en pleno vivo y no dudó en lanzar una frase contra el canal de streaming y contra Florencia Peña.

El escándalo en Luzu TV con Florencia Peña sigue generando una enorme repercusión en el mundo de la televisión. En la emisión de Tempraneros de este lunes, Mario Massaccesi sufrió un desperfecto técnico al aire y no dudó en lanzar una letal indirecta.

Todo sucedió mientras se encontraban comenzando el programa: "Hola de buen día, hola de lunes, hola de vamos Argentina a las 14:00 de la tarde". Inmediatamente, uno de sus compañeros le confirmó que no lo estaban escuchando y se dio cuenta de que su micrófono no estaba saliendo al aire.

En ese instante, un miembro de la producción ingresó al vivo y allí encendió el micrófono, lo que provocó la rápida reacción del conductor: "¡Dios! Siempre la culpa es de la producción y de los que me cantan por la cucaracha, ni te lo digo".

La contundente indirecta de Mario Massaccesi a Luzu TV tras un problema en TN "6:59 de la mañana, señoras y señores, buen día", expresó para volver a presentar el programa. Este momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó una enorme repercusión.