Los emotivos saludos que recibió Lionel Messi por su cumpleaños

Lionel Messi cumple 39 años y distintas personas del ámbito del fútbol y la política le mandaron felicidades.

Este miércoles, Lionel Messi, campeón del mundo y uno de los máximos referentes de la historia del fútbol, cumple 39 años. Mientras se prepara junto con la Selección Argentina para jugar contra Jordania este sábado, distintas personalidades del fútbol y la política lo saludaron para desearle un feliz cumpleaños.

El mundo del fútbol saludó a Lionel Messi Uno de las primeras felicitaciones fueron por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus redes sociales: “39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. ¡Feliz cumple, capitán", dice el posteo.

El presidente de dicho organismo, Claudio Fabian "El Chiqui" Tapia, también le dedicó unas palabras al capitán de la Selección Argentina en su cuenta: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor".

"Otro año celebrando la grandeza. ¡Per molts anys (feliz cumpleaños en catalán), Leo!", posteó el Barcelona. El Inter de Miami también lo saludó: "Otro año de Leo, otro año de magia".

Por su parte, el PSG publicó un carrousel con fotos de Messi para felicitarlo. Asimismo, la Conmebol escribió: "¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!“.