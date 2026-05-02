Escándalo: la frase de Brian Sarmiento sobre Danelik que desató un incendio en redes

El exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada reveló la verdad detrás de su vínculo con Danelik y lanzó una declaración que prendió fuego las redes sociales.

La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida dentro de la casa, pero hubo una participante que sintió el golpe con especial intensidad: Danelik, con quien el exfutbolista había forjado un vínculo cercano durante la convivencia.

A lo largo del reality, la relación entre ambos se consolidó como uno de los pilares emocionales del juego. Él ocupó un rol de contención en los momentos más delicados, mientras que ella encontró en su compañía un refugio frente a la exposición constante. Por eso, la despedida estuvo cargada de gestos que evidenciaron esa conexión: lágrimas, abrazos extensos y un beso que marcó el cierre de ese lazo dentro del programa.

Esto fue lo que dijo Brian Sarmiento en La Cumbre sobre Danelik Brian Sarmiento Habló De Danelik

Ya fuera del certamen, Sarmiento participó del streaming La Cumbre, conducido por Santiago del Moro, donde repasó su paso por el reality y habló sin filtros sobre el vínculo que mantuvo con la influencer. En un tono relajado, dejó una frase que rápidamente generó repercusiones.

"Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba", expresó el exfutbolista. Y, al ser consultado sobre si había posibilidad de que el vínculo avanzara dentro de la casa, añadió: "Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada".