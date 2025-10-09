Las macabras hipótesis sobre el doble femicidio de Bahía Blanca

Adriana Velázquez y su hija, Mariana Bustos, fueron halladas calcinadas en su casa. Cuáles son las principales hipótesis que se investigan.

Un escalofriante hallazgo tuvo lugar en Bahía Blanca, donde una madre y su hija fueron halladas calcinadas en su casa. La Justicia investiga el caso como un doble femicidio. En las últimas horas, trascendieron las principales hipótesis que manejan los investigadores.

La primera hipótesis apunta a que alguien con un vínculo afectivo con Adriana Velázquez (52) habría tenido una fuerte discusión con ella y la mató. Luego, cuando llegó Mariana Bustos (25), hija de la víctima, también la atacó y la asesinó. Luego, prendió fuego la vivienda, ubicada en la calle Santa Fe al 2300, para borrar la evidencia.

Por otro lado, otra teoría sostiene que ambas se encontraban en la casa cuando llegó el agresor. Se produjo una discusión y tras el ataque, huyó en una moto roja.

Hay detalles que podrían ser claves para esclarecer lo ocurrido. En la casa faltaba la tapa del tanque de combustible de la moto de Mariana y las mangueras estaban cortadas. Por lo tanto, los investigadores sospechan que el atacante habría usado la nafta de ese vehículo para iniciar el incendio en el dormitorio.

Quiénes eran las víctimas Ambas mujeres vivían en el barrio Thompson, en la ciudad de Bahía Blanca. Vivían juntas en la misma casa y Miriam, la madre, se ganaba la vida limpiando casas. Mariana, por su parte, armaba y vendía viandas de comida. Había jugado al hockey en el club Palihue donde se habían conocido sus padres. Su papá había fallecido hacía dos años de cáncer.