"Lo hice por droga y plata", la fuerte declaración del acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela

Este jueves, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela declaró ante el fiscal Adrián Arribas. Se trata de Ariel Giménez , quien está acusado de cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

“ Lo hice por droga y por plata ”, confesó Giménez. Sin embargo, sostuvo que nunca vio los cuerpos de las chicas ni estaba al tanto de los asesinatos. Además, indicó que Celeste Magalí Guerrero lo contactó por redes sociales y le ofreció alquilarle un parlante por 30 mil pesos. Según comentó, aceptó la propuesta y le pagaron con dinero en efectivo y droga.

Tras el intercambio, regresó a su casa y pasó la noche en la casa de una amiga. Al otro día, cerca de las 14, se comunicó con la pareja y le dijeron que pase a buscar el parlante. Cuando llegó, le ofrecieron cavar un pozo a cambio de dinero. Según relató Giménez, tardó 25 minutos en hacer el pozo. Luego, ayudó a la pareja a mover una cama. Por todo el trabajo le pagaron 45 mil pesos.

Por último, le pagaron un auto de aplicación para que regresara a su casa y le regalaron la pala y el pico que había usado para hacer el pozo. Con su declaración , el detenido ratificó gran parte de lo que le había mencionado a la Policía cuando quedó detenido. Sin embargo, la fiscalía sostiene que Giménez miente en su declaración.

Celeste Magalí Guerrero, la dueña de la casa donde hallaron los cuerpos , indicó que el móvil del triple crimen fue el robo de 30 kilos de cocaína al “Duro”. Según mencionó, el “Duro” sería Víctor Sotacuro, otro de los detenidos por el triple crimen. Además, reveló que dos de las víctimas habrían participado de dicho robo.

Video: así trasladaron a Celeste Magalí Guerrero

Así trasladaron a Celeste Magalí Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen

“Miguel (su pareja) lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (”Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, confesó.

A su vez, señaló que “Pequeño J” respondía a Sotacuro y que su pareja, Miguel Villanueva, respondía a “Pequeño J”. También, confirmó que tanto ella como su pareja vendían droga para la banda. “Ozorio me traía el producto, entre 100 y 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, indicó.

Guerrero también explicó cómo asesinaron a cada una de las chicas. “A Brenda la mataron primero, luego a Morena y por último a Lara”, mencionó. Según le comentó su pareja, a Lara la asfixiaron y le pusieron la pierna en el estómago para matarla más rápido.

Por último, sobre la existencia de la grabación de las torturas y los asesinatos, la detenida aclaró que hicieron “una videollamada con quienes les dicen ‘Papa y ‘Lima’”.