Asalto a punta de pistola y robo domiciliario: dos sospechosos fueron detenidos en Las Heras

El departamento de Las Heras fue escenario días atrás de un asalto y un robo domiciliario. Tras los hechos, efectivos policiales y municipales lograron capturaron a los presuntos autores. Los dos sospechosos quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia.

Sobre la madrugada del jueves 9, más concretamente a las 4, desde la Guardia Urbana Municipa l (GUM) de Las Heras se dio aviso a la Policía de un hurto en una vivienda, solicitando un móvil para hacer frente a la situación.

A la casa, localizada sobre la calle Doctor Moreno, en el barrio Cementista , un sujeto se metió para robar pertenencias de valor. Sin embargo, fue aprehendido por los efectivos presentes en la vía pública, más precisamente en el cruce de 9 de julio y Vicente López .

Miembros de la GUM dieron con una presunta víctima, quien aseguró que el malviviente se metió al garaje de su casa y le sacaron las llaves de su auto. Al palpar al detenido, se encontraron dichas llaves.

Desde la Oficina Fiscal N°1 Las Heras se decidió que el sujeto sea recluido en la Subcomisaría Iriarte.

Robo a punta de pistola

Una hora después del primer hecho, a las 5, el personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) de un asalto cometido en plena vía pública, entre las calles Moteagudo y Remedios de Escalada, dentro del barrio Pellicier.

Allí, dos personas abordaron a un hombre, vecino de la zona, y a partir de amenazas con una réplica de arma de fuego, le sustrajeron la suma de 5 mil pesos. No conformes con esa cantidad, los delincuentes lo siguieron a su casa presionándolo para sacarle más pertenencias de valor.

La víctima logró llamar a la línea de emergencias 911, dando inicio a la intervención policial.

Al llegar los uniformados notaron las presencia de dos sujetos que correspondían con las características aportadas. Cuando se intenta identificarlos, uno de estos se da a la fuga mientras el otro fue rápidamente aprehendido. Tras verificar la zona, los miembros de la UEP hallaron una réplica de una pistola 9 milímetros dentro de una bolsa de naylon.

Siguiendo las directivas aportadas desde la Oficina Fiscal N°2 Las Heras, el aprehendido fue trasladada a la Subcomisaría Iriarte y la réplica de pistola fue secuestrada.