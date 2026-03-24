La noche en el Monumental prometía ser una fiesta total. El esperado regreso de AC/DC a Buenos Aires , marcado además por la emotiva reincorporación del guitarrista Steve Young a los escenarios tras su reciente alta médica, atrajo a una multitud ensordecedora. Sin embargo, para Rolando Barbano , la euforia del rock terminó convirtiéndose en la crónica de un delito.

El periodista fue víctima de un robo piraña en pleno campo del estadio de River Plate y, aunque la tecnología le marca el punto exacto donde los delincuentes escondieron su teléfono, el sistema judicial lo dejó con las manos vacías.

El modus operandi fue el clásico accionar de los punguistas de recitales, que aprovechan la distracción y el amontonamiento. Según relató el propio Barbano , él había tomado todos los recaudos: guardó el celular y las llaves en el bolsillo de una campera con cierre.

Embed - El inesperado episodio de Rolando Barbano en medio del concierto de AC/DC: "Se me acercó y me agarró"

Pero cuando empezó a sonar uno de los hits más populares de la banda australiana, la multitud se agitó. En ese momento de caos, un hombre se le acercó con la excusa de saludarlo por su trabajo en la televisión. Mientras Barbano intentaba proteger a su hijo de 14 años de los empujones del público, sintió el tirón. Al revisar su campera, el cierre estaba abierto y el iPhone había desaparecido: "Se me acercó, me saludó y me agarró de costado".

"¿Para qué llevar el celular? Ahora las entradas son todas digitales, estás obligado a ir con el teléfono" , reflexionó el periodista con frustración, dejando en claro que las productoras te exigen llevar el equipo, pero nadie te garantiza la seguridad adentro.

El rastreador marcó Lanús, pero la Policía no puede actuar

Rolando Barbano Luzu TV.jpg El periodista y un momento de la gusto. Archivo MDZ

La ironía del caso es que el robo está prácticamente resuelto a nivel tecnológico. Gracias a otro dispositivo de la misma marca, Barbano logró rastrear el iPhone en tiempo real. ¿La ubicación? La calle Coronel Lucero al 1800, en el distrito de Lanús. El teléfono llegó ahí apenas dos horas después de terminado el show.

El equipo del programa se acercó hasta la Comisaría de Valentín Alsina, ubicada a tan solo 12 cuadras del lugar donde emite señal el teléfono robado. El cronista Alejandro Puebla constató que la zona es "un barrio precario y complejo", pero la policía tiene las manos atadas.

A pesar de tener la geolocalización exacta, los efectivos no pueden ingresar al domicilio sin una orden de allanamiento firmada por un fiscal y un juez. Un trámite burocrático que, en la Argentina, puede demorar días. "Para cuando se dispone todo esto, el celular te lo cortaron en pedazos y lo vendieron", concluyeron en el piso.