Salvaje robo a plena luz del día: así asaltaron a una mujer y a su hija en Banfield

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Banfield , donde dos delincuentes abordaron a una mujer y le robaron su cartera y su camioneta . La violenta secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

El robo ocurrió el viernes pasado, cerca de las 19 horas, sobre la calle Alvear al 1200, entre Larroque y Marcos Grigera. En el video se observa el momento en el que los dos ladrones “marcaron” a su víctima: una mujer que estaba estacionando su camioneta Jeep Renegade de color gris.

Cuando la mujer se bajó del vehículo junto a su hija, los sospechosos cruzaron la calle y se abalanzaron sobre ella. Uno de ellos la amenazó y le sustrajo su cartera, mientras que el otro intimidó a un vecino que pasaba por el lugar.

La víctima le entregó sus pertenencias y, en cuestión de segundos, los dos delincuentes se subieron a la camioneta y se dieron a la fuga. Afortunadamente, ni la mujer ni su hija resultaron heridas. Sin embargo, la menor se encontraba en estado de shock producto de lo ocurrido.

Fuentes cercanas al caso, aseguraron que los ladrones lograron evadir a la Policía. Por el momento, no fueron identificados ni detenidos.

Otro hecho delictivo en Banfield

A principios del mes de febrero, dos delincuentes abordaron a una familia, los amenazaron con armas de fuego y les robaron la camioneta. El hecho ocurrió en la calle Marcos Grigera al 800, entre José María Penna y Carlos Croce.

Video: mirá el momento del robo

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En las imágenes se observa el momento en el que los dos delincuentes llegaron caminando al lugar y en cuestión de segundos, amenazaron con armas de fuego a dos hombres y le exigieron sus pertenencias y la llave de la camioneta.

“La nena, la nena, tengo a la nena en la camioneta. La nena por favor”, gritaba desesperada la mamá de la menor. Afortunadamente, la niña salió del vehículo ilesa, pero quedó en estado de shock.

Banfield Robo El hecho ocurrió en la calle Marcos Grigera al 800, entre José María Penna y Carlos Croce. MDZ - Matías Chierasco

Tras el hecho, los ladrones se dieron a la fuga. Esa misma noche la camioneta fue hallada abandonada. En diálogo con MDZ, los vecinos reclamaron mayor seguridad, ya que en el último tiempo aumentaron considerablemente los robos en el barrio.