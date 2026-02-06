Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Banfield , donde dos delincuentes abordaron a una familia , los amenazaron con armas de fuego y les robaron la camioneta . Los vecinos reclaman mayor seguridad, ya que en el último tiempo aumentaron considerablemente los robos en el barrio.

El robo ocurrió el martes pasado por la tarde, pasadas las 19 horas, en la calle Marcos Grigera al 800, entre José María Penna y Carlos Croce. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el salvaje robo.

Salvaje Robo En Banfield Delincuentes Armados Le Robaron La Camioneta A Una Familia A Plena Luz Del Día

En las imágenes se observa el momento en el que los dos delincuentes llegaron caminando al lugar y en cuestión de segundos, amenazaron con armas de fuego a dos hombres y le exigieron sus pertenencias y la llave de la camioneta.

“La nena, la nena, tengo a la nena en la camioneta. La nena por favor” , gritaba desesperada la mamá de la menor. Afortunadamente, la niña salió del vehículo ilesa, pero quedó en estado de shock.

Tras el hecho, los ladrones se dieron a la fuga y en estos momentos, se encuentran prófugos. El mismo martes por la noche, la camioneta fue hallada abandonada.

Zona liberada

En diálogo con MDZ, una vecina lamentó este nuevo hecho de inseguridad en el barrio y apuntó contra la fuerza de seguridad. “Respecto a lo que pasa en el barrio, realmente en los últimos meses, como el año pasado, los robos son tremendos, cada dos, tres días, roban una camioneta, es terrible, liberadísima la zona”, expresó.

Video: los delincuentes se dieron a la fuga en la camioneta

Salvaje Robo En Banfield Delincuentes Armados Le Robaron La Camioneta A Una Familia A Plena Luz Del Día 2

A pesar de que mencionó que constantemente se ven pasar patrulleros por las calles, parecería ser que “los delincuentes se manejan con una libertad”. Además, manifestó que los delincuentes salen a robar a toda hora, no solo a la noche. “No puedes salir de tu casa, están ahí, vienen caminando, en moto, en otros autos, en lo que sea, estás regaladisimo”, agregó.

Por último, una de las víctimas sentenció: “Parece que la Policía, tuviese orden de no actuar”. Y concluyó: “La verdad, no se entiende, porque te cruzas patrulleros por todos lados. Ver se ven. Pero no sirve para nada porque los tipos andan relajadísimos”.