Tres detenidos por el robo de motos y ruedas en un galpón de Las Heras

Dos hombres y una mujer fueron detenidos durante la madrugada del lunes por el robo de motos y ruedas en un galpón de Las Heras . Los sospechosos ingresaron en dos ocasiones al lugar, logrando llevarse los vehículos y demás pertenencias de valor. Pese a eso, policías recuperaron lo sustraído y pusieron a los presuntos autores tras las rejas.

El relato policial señala que, minutos antes de las 5 del citado día, un trabajador, de 58 años, de una panadería del departamento se dirigió hasta una cochera de calle San Miguel al 1.700 , para buscar la motocicleta que utiliza para hacer repartos por los comercios de la zona.

Una vez en el lugar, se sorprendió al encontrar el portón entreabierto, por lo que inmediatamente se trasladó hasta la Comisaría 16° y dio aviso sobre la situación.

Policías de esa dependencia fueron hasta la escena junto al empleado y entrevistaron a la propietaria del lugar, una mujer de 82 años, quien les relató que acababa de observar a una mujer y dos hombres saliendo del galpón, con algunos elementos en su poder.

Por ese motivo, se realizó un patrullaje por los alrededores y los efectivos dieron con los tres sospechosos, que transportaban varias pertenencias sustraídas: dos ruedas de rodado 14 y 15, un bolsón con herramientas, un cable para hacer puente, un estero de vehículo y un gato hidráulico, detallaron las fuentes del procedimiento.

La detención de los tres sospechosos

En tanto, testigos indicaron que vieron a la mujer aprehendida en el momento en que salió con las dos motocicletas —una Motomel VX 150cc y una Zanella gris y rosada— y que unos 20 minutos más tarde regresó para llevarse el resto de los elementos, acompañada por sus cómplices.

Frente a su complicada situación, la sindicada ladrona, identificada como Micaela Luciana Vedia Jofré (25), aportó de manera voluntaria la ubicación de la vivienda en la que ocultó los dos vehículos robados. Así, policías se dirigieron hasta esa propiedad, localizada entre las vías férreas y a pocos metros de la plaza Marcos Burgos, donde hallaron las motos escondidas bajo un colchón.

A raíz del secuestro de los rodados y el resto de los objetos sustraídos, la sospechosa y sus dos presuntos cómplices, individualizados como Brian Nahuel Benitez (22) y Cristian Gabriel Serrano Villafañe (24), quedaron alojados en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.