Italia vivió un cinematográfico robo de cientos de pares de zapatos de lujo Prada

Una banda asalta una fábrica de calzados de lujo Prada en el norte de Italia y se retira con cientos de zapatos valuados en cientos de miles de euros.

Prada tiene en Venecia, Italia, una fábrica y una fundación. Foto Prada

Un grupo organizado de entre seis y siete personas asaltó la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo (Venecia, norte de Italia) y sustrajeron centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros. El robo ahora es investigado.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local (3:30 GMT), emplearon varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de zapatos de lujo, según informaron medios italianos.

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligados a abandonar sus vehículos a cierta distancia y continuar su recorrido a pie.

Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados.

Italia investiga el robo Tras el incidente, las autoridades de Italia han comenzado a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los ladrones responsables y determinar la ruta de escape utilizada.