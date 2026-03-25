Brutal robo a un turista argentino en Río de Janeiro: lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en plena calle
Tres motochorros atacaron a un argentino en Barra da Tijuca, lo agredieron en plena calle y escaparon. Por el momento no hay detenidos.
El ataque ocurrió el lunes por la noche en Barra da Tijuca, una zona ubicada al oeste de Río de Janeiro, en Brasil. Como se puede ver en las cámaras de seguridad de la zona, el turista se encontraba caminando por la vía pública cuando fue interceptado por tres motochorros que se desplazaban en dos motos.
Los delincuentes lo abordaron rápidamente y, tras sustraerle sus pertenencias, lo atacaron de manera brutal. La agresión fue registrada por cámaras de seguridad instaladas en el lugar.
El video del violento robo
De acuerdo con las imágenes captadas, dos de los atacantes derribaron a la víctima y comenzaron a golpearla con patadas en la espalda y la cabeza. Pero, durante el violento asalto, uno de los ladrones lo golpeó en la cabeza y provocó que perdiera el conocimiento y quedara tendido en el suelo.
Mientras el hombre permanecía inmóvil, un tercer delincuente se acercó para revisar sus pertenencias. Tras concretar el robo, los agresores escaparon rápidamente en las motocicletas.
A pesar de la gravedad del hecho y de contar con registros audiovisuales, medios locales señalaron que la víctima no realizó la denuncia en una comisaría. Por su parte, las autoridades locales iniciaron un operativo para dar con los responsables del ataque. Hasta el momento, no se reportaron detenciones vinculadas al caso.