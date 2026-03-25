Brutal robo a un turista argentino en Río de Janeiro: lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en plena calle

Tres motochorros atacaron a un argentino en Barra da Tijuca, lo agredieron en plena calle y escaparon. Por el momento no hay detenidos.

Durante el robo, uno de los motochorros pateó al turista en la cabeza y lo dejó inconsciente.

El ataque ocurrió el lunes por la noche en Barra da Tijuca, una zona ubicada al oeste de Río de Janeiro, en Brasil. Como se puede ver en las cámaras de seguridad de la zona, el turista se encontraba caminando por la vía pública cuando fue interceptado por tres motochorros que se desplazaban en dos motos.

Los delincuentes lo abordaron rápidamente y, tras sustraerle sus pertenencias, lo atacaron de manera brutal. La agresión fue registrada por cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

El video del violento robo Violento Robo Turista Brasil De acuerdo con las imágenes captadas, dos de los atacantes derribaron a la víctima y comenzaron a golpearla con patadas en la espalda y la cabeza. Pero, durante el violento asalto, uno de los ladrones lo golpeó en la cabeza y provocó que perdiera el conocimiento y quedara tendido en el suelo.

Mientras el hombre permanecía inmóvil, un tercer delincuente se acercó para revisar sus pertenencias. Tras concretar el robo, los agresores escaparon rápidamente en las motocicletas.