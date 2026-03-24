Robó la llave de un auto oculta en una maceta, volvió a los dos días por el vehículo y fue detenido

Ocurrió en Maipú. El sujeto fue descubierto mientras merodeaba las casas de la zona. En su poder tenía una llave robada días atrás.

Gustavo Meza Ahumada, el sujeto detenido con la llave robada días atrás en Maipú. (Se pixela el rostro porque puede ir a rueda de personas)

Un malviviente fue detenido el último fin de semana con la llave de un auto que había sido denunciada como robada en Maipú. Al parecer, el sospechoso la sustrajo de una maceta donde la escondía el propietario. Dos días después, regresó al lugar, con claras intenciones de llevarse el vehículo, pero terminó tras las rejas.

El episodio tuvo su inicio alrededor de las 9 del domingo cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo por sobre la Ruta 50, en el distrito de San Roque. Fue así que, en el cruce con calle Pablo Loos, un vecino les pidió que se detuvieran y los alertó sobre un sujeto en actitud sospechoso, quien miraba hacia el interior de los domicilios de la zona.

La detención y el secuestro de la llave Con las características físicas que aportó el testigo, los efectivos realizaron un recorrido por ese sector para buscar al llamativo individuo. De esa manera, lograron encontraron y al requisarlo descubrieron que tenía en su poder una llave con la inscripción FIAT.

Hasta el lugar se hizo presente un residente de la zona, quien aseguró que se trataba de la llave de su auto, la cual había sido sustraída dos días atrás de una maceta donde suele guardarla. Al parecer, el sindicado ladrón había regresado para llevarse el vehículo, surge de las tareas policiales.