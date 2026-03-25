A 100 km/h: así le sacaron la llave y le robaron la moto en el Acceso Sudeste

El motociclista circulaba a alta velocidad cuando fue atacado por dos delincuentes que le quitaron la llave y escaparon con su vehículo. Todo quedó grabado.

El hecho ocurrió a la altura de la bajada de Sarandí.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en el Acceso Sudeste, donde un hombre iba a bordo de su moto cuando fue abordado por dos delincuentes. En cuestión de segundos, los ladrones le sacaron la llave y le robaron el vehículo. La violenta secuencia fue registrada por la propia víctima.

Video: así le robaron la moto en el Acceso Sudeste Le robaron la moto en el Acceso Sudeste El hecho ocurrió a la altura de la bajada de Sarandí. En el video se observa el momento en el que el motociclista circulaba a 100 kilómetros por hora cuando fue abordado por dos motochorros.

En las imágenes se observa cómo, en pleno movimiento, uno de los delincuentes lo golpeó en el brazo y le sacó la llave de la moto.

Debido a esto, la moto se apagó, por lo que el hombre abandonó el vehículo y se fue corriendo. Por otro lado, los sospechosos volvieron por la motocicleta del hombre y se la llevaron.