Un trabajador cayó con su tractor desde un puente y sufrió graves traumatismos

Un trabajador rural resultó gravemente herido tras caer con su tractor desde un puente sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Bertozzi, en el departamento La Paz, provincia de Entre Ríos.

El siniestro ocurrió durante la tarde del martes, cuando el hombre —vecino de la zona— circulaba por el lugar y, según relataron testigos, tomó la banquina para permitir el paso de un camión. Sin embargo, en ese sector de la ruta habría un socavón oculto entre la maleza.

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, la ausencia de señalización y el mal estado del terreno fueron determinantes. Las ruedas del tractor descendieron en el hueco, lo que provocó el vuelco del vehículo y su caída debajo del puente.

tractor desbarrancó en entre ríos El conductor del tractor sufrió traumatismos Como consecuencia del fuerte impacto, el trabajador sufrió traumatismo de cráneo, presentaba sangrado y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Fue auxiliado en primera instancia por policías de Federal que pasaban por el lugar al momento del hecho. Luego intervino personal de la Comisaría de El Solar para asegurar la zona.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Hernandarias, donde recibió atención médica especializada.