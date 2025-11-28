Volverán a investigar a Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf , el dueño de la casa de Coghlan en la que aparecieron los restos de Diego Fernández Lima , será investigado de nuevo por la Justicia por el homicidio y encubrimiento del crimen del joven que desapareció en 1984. La resolución la dio la Cámara Nacional de Apelaciones este viernes, revocando una decisión anterior que había limitado el alcance de la investigación sobre el propietario del inmueble.

El Tribunal, a través de sus representantes, pidió que se reencause la investigación "en orden a las hipótesis que razonablemente surgen del expediente para esclarecerse si el imputado tiene o no relación en cualquiera de los términos de los artículos 45 y 46 del Código Penal con el homicidio de Fernández Lima". Estos artículos se refieren a las diferentes formas de participación criminal, incluyendo autoría, complicidad y otros grados de responsabilidad.

El juez Julio Marcelo Lucini fundamentó la decisión señalando que "resulta insoslayable que la propia defensa reconoció en la audiencia que en el terreno en que se perpetró el homicidio y desmembramiento de Fernández habitaba en ese momento y continúa haciéndolo Graf". Además, destacó que "el deceso acaeciera en 1984 verifica un vínculo entre la víctima y el encausado en tanto resultaban ser ni más ni menos que compañeros de colegio, circunstancia suficientemente demostrada para sostener esa afirmación mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en aquella época".

En otro pasaje de la resolución, el magistrado agregó: "No hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad".

Diego Fernández Lima fue visto por última vez durante la tarde del 26 de julio de 1984, cuando tenía apenas 16 años. Ese día había almorzado con su mamá y le había pedido dinero para ir a visitar a un amigo. El último rastro fue ubicado en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta "fuga de hogar". A partir de ese momento, la familia inició una búsqueda incansable que incluyó reparto de panfletos y presencia en los medios de comunicación. El papá de Diego murió en 1986 sin saber lo que le había pasado a su hijo.

¿Cómo se descubrieron los restos 40 años después?

El 20 de mayo de este año, un grupo de obreros que trabajaba en un terreno de la avenida Congreso 3748 descubrió restos óseos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años '70, lindera a la propiedad donde vivió Gustavo Cerati.

La investigación, a cargo del fiscal Martín López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), analizó 151 fragmentos de huesos y logró identificar a la víctima. El cuerpo pertenecía a Diego Fernández Lima.

¿Cómo fue asesinado Diego Fernández Lima?

Los expertos determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho, que dejó una marca en la cuarta costilla derecha. Tras el crimen, intentaron desmembrarlo sin éxito y lo enterraron en una fosa improvisada a 60 centímetros de profundidad.