PlayStation Plus sumó varios juegazos gratuitos a su catálogo Extra, Deluxe y Premium

Sony confirmó la nueva tanda de incorporaciones para PlayStation Plus —en sus versiones Extra y Premium— de marzo de 2026, y la selección dejó un dato claro: el servicio vuelve a apostar por nombres fuertes para reforzar el catálogo rotativo de PlayStation. El gran gancho del mes es Warhammer 40,000: Space Marine 2, uno de los títulos de acción mejor recibidos de 2024, pero no llega solo. La actualización también suma a Persona 5 Royal, uno de los JRPG más aclamados de los últimos tiempos, junto con propuestas de deportes, acción, aventura y un clásico de PSP para el plan más caro. Sony publicó la alineación oficial este 11 de marzo de 2026 en su blog oficial.

Embed - Warhammer 40k Space Marine II Cinematic Trailer Game Awards 2021 La novedad también sirvió para apagar varios rumores que circularon durante los últimos días. Algunas cuentas en redes habían deslizado que Final Fantasy XVI y Dragon’s Dogma 2 podían incorporarse al servicio este mes, pero esa versión no se confirmó. De hecho, la filtración más sólida terminó siendo la del insider Billbil-kun, que había anticipado gran parte del listado real. El anuncio oficial de Sony terminó validando los nombres más importantes que habían aparecido en ese reporte, aunque también agregó una sorpresa extra al cierre de la lista.

Un mes con foco en calidad y variedad La incorporación más potente es Warhammer 40,000: Space Marine 2 para PS5, un juego que logró muy buenas críticas y se consolidó como uno de los lanzamientos de acción más destacados de 2024. Su llegada al catálogo refuerza la estrategia de PlayStation Plus de mezclar producciones de alto perfil con títulos de nicho que ya tienen prestigio entre jugadores más exigentes. A su lado aparece Persona 5 Royal para PS5 y PS4, una edición expandida de uno de los JRPG más valorados de los últimos años, con una recepción crítica sobresaliente y un lugar ya ganado entre los grandes referentes del género. Según Metacritic, el juego mantiene una puntuación de 95 en su versión de PS4.

PlayStation Plus-Marzo 2026 - Interna 1 Algunas cuentas en redes habían deslizado que Final Fantasy XVI y Dragon’s Dogma 2 podían incorporarse al servicio este mes a PlayStation Plus. PlayStation La selección de marzo también abre el abanico hacia otros perfiles. PlayStation confirmó la llegada de EA Sports Madden NFL 26 para PS5, Metal Eden para PS5, The Lord of the Rings: Return to Moria para PS5, Astroneer para PS4 y Blasphemous 2 para PS5 y PS4. Esta última incorporación no figuraba en todos los rumores iniciales, pero terminó fortaleciendo todavía más una alineación que combina acción brutal, rol japonés, deporte, supervivencia, exploración y plataformas con tono oscuro.

Premium rescata un clásico y Sony vuelve a mostrar músculo En el nivel Premium/Deluxe, la novedad retro será Tekken: Dark Resurrection, el clásico de PSP que se suma a la colección de juegos heredados del servicio. Así, marzo no solo se vuelve atractivo por sus lanzamientos modernos, sino también por ese guiño a los jugadores que siguen valorando el catálogo histórico de PlayStation.