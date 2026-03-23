PlayStation Portal suma juegos y cambia su propuesta: ya no depende tanto de la PlayStation 5

Durante meses, PlayStation Portal fue vista como un accesorio pensado para una tarea puntual: replicar en otra pantalla lo que corría en una PlayStation 5 . Pero esa idea empezó a quedarse vieja. Con la nueva actualización de software, Sony le dio un giro más ambicioso al dispositivo al sumar una interfaz renovada, un modo 1080p de alta calidad y una propuesta cada vez más apoyada en el juego en la nube.

La novedad más fuerte es que ya no resulta indispensable tener una PS5 encendida para jugar. Sony confirmó que los suscriptores de PlayStation Plus Premium pueden acceder desde PlayStation Portal al streaming de juegos compatibles del catálogo y también a títulos digitales seleccionados de su propia biblioteca. En ese nuevo escenario, la experiencia gana autonomía y convierte al dispositivo en una opción más atractiva para quienes buscan jugar sin depender todo el tiempo de la consola principal.

Uno de los avances recientes más importantes fue la llegada del modo 1080p High Quality, presentado oficialmente por Sony en la actualización global liberada el 18 de marzo de 2026. Esta mejora aumenta el bitrate durante Remote Play y Cloud Streaming, lo que se traduce en una imagen más nítida y una experiencia visual más cercana a la de una consola portátil premium. A eso se suman retoques en la búsqueda, en la presentación de contenidos y en el ingreso de usuarios, cambios que ayudan a que la Portal se sienta más completa y cómoda de usar.

Ese salto técnico no es menor porque el producto compite en un terreno donde la comodidad y la fluidez son decisivas. La posibilidad de encender el equipo, elegir un juego y entrar rápido a la partida sin descargas previas es uno de sus argumentos más fuertes. Sony remarca además que la transmisión en la nube exige una conexión estable: el mínimo es de 5 Mbps, aunque para jugar en 1080p la propia compañía recomienda velocidades bastante más altas.

Parte del nuevo atractivo de PlayStation Portal pasa por los títulos que ya se pueden jugar en streaming. Sony habla oficialmente de miles de juegos compatibles dentro de su ecosistema en la nube, incluyendo nombres de peso como Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Grand Theft Auto V y Resident Evil 4 en la transmisión desde biblioteca digital seleccionada.

Pero además, medios especializados reportaron una expansión puntual del catálogo directo para Portal hasta llegar a 105 juegos. En esa lista aparecen títulos como Disney Dreamlight Valley, EA SPORTS Madden NFL 26, MLB The Show 26, WWE 2K26, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE y The Seven Deadly Sins: Origin, entre otros. Es una selección variada, con deportes, aventuras, remasterizaciones y propuestas más casuales, que ayuda a entender por qué el dispositivo empieza a verse con otros ojos.

Embed - Resident Evil 4 - Tráiler Ps5 Con Subtítulos En Español 4k Playstation España

Lo mejor, lo peor y el límite real de PlayStation Portal

La gran virtud de PlayStation Portal en esta nueva etapa es que ofrece una experiencia más libre, más directa y más cercana a la lógica de una portátil moderna. La contra sigue siendo la misma: para aprovechar de verdad esta función hay que pagar PlayStation Plus Premium, el plan más caro del servicio, y además depender de una conexión WiFi sólida. También hay otro detalle importante: Sony aclara que el juego en la nube en Portal no está disponible en todos los países, por lo que la experiencia puede variar según la región.

Con todo, el balance es favorable. PlayStation Portal ya no parece un accesorio con funciones limitadas. Con mejor calidad de imagen, una interfaz más madura y un catálogo que empieza a poblarse con nombres reconocibles, Sony logró que el dispositivo se vea bastante más interesante que en su lanzamiento.