PlayStation Plus reveló sus ocho juegos GRATIS de mayo y hay tres nombres que sorprenden

PlayStation Plus vuelve a mover su catálogo con una tanda que combina nombres populares y los juegos más específicos para mayo . El gran atractivo está en Star Wars Outlaws, que llega para PlayStation 5 como una de las incorporaciones más llamativas del mes. La aventura de Ubisoft llega totalmente gratis al servicio de Sony y propone recorrer los bajos fondos de la galaxia con Kay Vess, una buscavidas que intenta concretar un gran golpe en el Borde Exterior.

El juego se despega del molde clásico centrado en los Jedi y apuesta por una experiencia de mundo abierto, con sigilo, combates espaciales y vínculos con sindicatos criminales. Esa mirada lo vuelve interesante para quienes quieren explorar el universo de Star Wars desde otro lugar, más cercano al crimen, la supervivencia y la reputación.

Otro peso pesado es Red Dead Redemption 2, disponible en PlayStation 4 . La obra de Rockstar Games sigue siendo una referencia del mundo abierto moderno por su nivel de detalle, su narrativa cinematográfica y la historia de Arthur Morgan, un forajido atrapado entre la lealtad a su banda y el avance de un mundo que deja atrás al Salvaje Oeste.

La actualización también suma Bramble: The Mountain King, para PS5 y PS4, una aventura inspirada en el folklore nórdico. Su propuesta mezcla belleza visual con terror, mientras el jugador acompaña a Olle en la búsqueda de su hermana. No es un cuento amable, sino una experiencia marcada por criaturas inquietantes y escenarios cargados de tensión.

En una línea más narrativa aparece The Thaumaturge, para PS5. El RPG lleva al jugador a una Varsovia de principios del siglo XX, bajo dominio del Imperio Ruso, y combina investigación, decisiones morales y elementos sobrenaturales. Su protagonista puede percibir y dominar entidades llamadas Salutors, ligadas a los defectos humanos.

También llega Flintlock: The Siege of Dawn, una aventura de acción definida por su mezcla de pólvora, magia y combate ágil. El juego propone enfrentar a dioses invasores con Nor Vanek y su compañero Enki, en una fórmula que toma elementos del soulslike, pero con una estructura más accesible.

Star Wars Star Wars Outlaws propone explorar la galaxia lejos de los Jedi y cerca del crimen. Ubisoft

Clásicos, remasters y acción con identidad propia

La tanda se completa con Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, una remasterización de la aventura gráfica de 1996. La historia de George Stobbart y Nico Collard regresa con gráficos actualizados en 4K, pero conserva el misterio, los acertijos y el tono detectivesco que marcaron al original.

Otro título destacado es Enotria: The Last Song, para PS5. Inspirado en el folklore italiano, propone una lectura distinta del soulslike: más luminosa, más mediterránea y con un sistema basado en máscaras que permiten cambiar habilidades y estilos de juego.

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Para los usuarios de Premium o Deluxe, según el país, el catálogo de clásicos incorpora Time Crisis, disponible para PS5 y PS4. Con esa llegada, PlayStation Plus completa una actualización variada, pensada tanto para quienes buscan grandes producciones como para quienes prefieren experiencias más autorales o nostálgicas. Mayo deja así uno de los meses más atractivos del año para los suscriptores del servicio de Sony.