PlayStation 5 Slim en Chile: el precio bomba que la deja muy por debajo del millón para Semana Santa

La idea de cruzar a Chile para comprar tecnología vuelve a ganar fuerza cada vez que aparece una oferta difícil de ignorar. En la previa de Semana Santa , uno de los productos que empezó a llamar la atención es la PlayStation 5 Slim en su versión digital, una consola que combina potencia, diseño más compacto y una propuesta pensada para quienes ya migraron por completo al formato digital.

La PlayStation 5 Slim mantiene la esencia de la nueva generación de Sony , pero en un cuerpo más pequeño y liviano. La reducción de tamaño frente al modelo original es uno de sus principales atractivos, sobre todo para quienes valoran el ahorro de espacio sin resignar rendimiento. Esta PlayStation no tiene lector de discos, por lo que está orientada exclusivamente a la descarga de juegos, una tendencia cada vez más extendida entre los usuarios que priorizan comodidad y acceso inmediato a su biblioteca.

En el interior, esta versión conserva características que explican por qué sigue siendo una de las máquinas más buscadas del mercado. Viene equipada con un SSD de 1 TB, una mejora respecto de los 825 GB del modelo original, y eso se traduce en tiempos de carga mucho más rápidos y una experiencia más ágil al pasar de un juego a otro.

A nivel técnico, incorpora una CPU AMD Ryzen Zen 2 y una GPU AMD Radeon RDNA 2 de 10.3 TFLOPS. También ofrece soporte para resolución 4K a 120 Hz, compatibilidad con VRR mediante HDMI 2.1 y posibilidad de salida en 8K. A eso se suma la experiencia inmersiva que Sony convirtió en una marca de esta generación: respuesta háptica, gatillos adaptativos en el DualSense y compatibilidad con Tempest 3D AudioTech.

Otro detalle interesante está en su conectividad. En el frente incluye dos puertos USB-C y en la parte trasera dos USB-A, una configuración práctica para accesorios y carga. En conjunto, se trata de una consola pensada para un usuario que ya dejó atrás el formato físico y busca una experiencia moderna, rápida y sin ocupar tanto lugar en el living o el escritorio.

playstation control El formato digital, el SSD de 1 TB y su potencia sostienen su atractivo actual. shutterstock

La oferta que la vuelve tentadora para Semana Santa

Más allá de sus especificaciones, lo que terminó de poner a esta PlayStation 5 Slim en el radar de muchos argentinos fue su valor en Chile. En un contexto en el que cada diferencia de precio se mira con lupa, encontrar una consola de nueva generación a un monto sensiblemente menor al que suele verse en Argentina la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes están evaluando cruzar durante el fin de semana largo.

Ahí es donde aparece el dato más fuerte. El precio publicado en Ripley Chile para esta PlayStation 5 Slim es de $489.990 chilenos. Tomando como referencia una cotización de $921 CLP por dólar, el valor equivale a USD 532,01. Luego, al convertirlo a pesos argentinos con un dólar oficial de referencia del 31 de marzo de 2026, fijado en $1.415 por dólar, el resultado estimado da $752.794 argentinos.

Walmart-PlayStation 5 Slim - Interna 1 Antes de comprar, conviene sumar viaje, forma de pago y logística a la cuenta final. Shutterstock

El detalle que conviene mirar antes de comprar

La cifra impacta porque deja a esta Playstation unos $300.000 por debajo del millón de pesos argentinos, una barrera que para muchos ya funciona como referencia mental al momento de medir si una compra conviene o no. Sin embargo, la cuenta no termina en la publicación del producto.

La forma de pago puede cambiar el resultado final. Si se paga con tarjeta usando dólares propios, se evita el recargo del 30% sobre consumos pesificados, algo clave para no desvirtuar la ventaja inicial. También conviene prestar atención al costo del viaje y la logística. Y en cuanto al ingreso al país, hay un dato clave: las consolas, teléfonos celulares están exentos de impuestos de Aduana, al igual que tablets o computadoras personales. Aun así, la recomendación sigue siendo la misma: antes de entusiasmarse con el precio, conviene mirar el panorama completo y no hacer números sin contemplar el viaje, la logística y las condiciones reales de compra.

Por eso, aunque el precio de esta PlayStation 5 Slim en Chile aparece como un verdadero ofertón para Semana Santa, la recomendación sigue siendo la misma: antes de entusiasmarse, hacer la cuenta completa.