Mercado Libre y Motorola lanzan tremenda oferta por el Razr 60, un plegable pensado para vivir el Mundial 2026
Con pantalla de 6,9 pulgadas y formato plegable, el Motorola Razr 60 aparece como una opción fuerte para seguir cada partido con máxima calidad.
Para los fanáticos del fútbol que ya empiezan a palpitar el Mundial 2026, contar con un celular de alta gama capaz de ofrecer una experiencia cómoda, potente y con gran calidad de imagen puede marcar la diferencia. En ese marco, Motorola y Mercado Libre impulsan una propuesta pensada para quienes no quieren perderse ni una jugada: el Motorola Razr 60, uno de los plegables más llamativos del mercado, ahora promocionado junto con el plan canje de la marca.
El Motorola Razr 60 apuesta por un formato que mezcla diseño, tecnología y practicidad. Su estilo plegable tipo flip recupera una idea clásica de la telefonía, pero la lleva a un nivel completamente actual, con materiales premium, pantallas de gran nivel y especificaciones que lo ubican entre los equipos más atractivos de su segmento. No se trata solo de un dispositivo llamativo por su estética: también ofrece argumentos sólidos en rendimiento, autonomía y fotografía.
Dos pantallas que elevan la experiencia
Uno de los grandes diferenciales del Motorola Razr 60 está en su propuesta visual. En su interior despliega una pantalla principal pOLED de 6,9 pulgadas, con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en una navegación fluida, colores intensos y una gran respuesta para ver videos, seguir transmisiones deportivas o moverse entre aplicaciones con comodidad.
Un Motorola con potencia, cámaras y autonomía para el día a día
Debajo de su diseño delgado, el Motorola Razr 60 incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7400, acompañado por 12 GB de RAM y hasta 12 GB extra mediante RAM Boost, además de 512 GB de almacenamiento interno. Esa combinación asegura un desempeño más que suficiente para multitarea, redes sociales, streaming, fotografía y consumo de contenido sin sobresaltos.
En el apartado fotográfico, Motorola apuesta por una configuración versátil. En la parte trasera, el equipo incluye una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y una gran angular de 13 MP que también cumple funciones macro. Para selfies y videollamadas, suma una cámara frontal de 32 MP, pensada para mantener buen nivel de detalle y definición.
Un plegable premium para mirar de cerca
Con Android 15 de fábrica y mejoras apoyadas en Moto AI, el Motorola Razr 60 busca posicionarse como mucho más que un teléfono atractivo a simple vista. Su formato plegable, el peso de sus especificaciones y la calidad de sus pantallas lo convierten en una opción interesante para quienes buscan renovar el celular con un equipo diferente y preparado para el consumo intensivo de contenido.
En ese contexto, la promoción de Motorola y Mercado Libre gana relevancia: el Motorola Razr 60 se consigue por $1.399.998, o en 12 cuotas de $116.666, una propuesta que lo pone en carrera para quienes quieren seguir cada instante del Mundial 2026 desde un smartphone premium.