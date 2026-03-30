Mercado Libre baja más de $650.000 este Noblex de 60 pulgadas y ya palpita el Mundial 2026

A poco meses que el Mundial 2026 empiece a meterse de lleno en la conversación cotidiana, Mercado Libre ya empezó a jugar su partido. La tienda digital lanzó una oferta fuerte sobre un televisor pensado para quienes quieren mirar los partidos en gran tamaño y con buena definición: el Smart TV Noblex DB60X7500 de 60 pulgadas, que aparece con una rebaja del 47% y se convierte en una de esas oportunidades que rápidamente llaman la atención en el rubro tecnología.

La propuesta apunta a un consumidor que ya empieza a imaginarse la previa mundialista en casa, con pantalla grande, imagen nítida y funciones inteligentes. En ese escenario, Noblex aparece como una marca que en Argentina suele quedar vinculada al consumo masivo y a la idea de un televisor familiar, pensado tanto para deportes como para series, películas y plataformas de streaming.

Lo primero que sobresale en este modelo es su panel LED de 60 pulgadas, un tamaño que ya ubica a la experiencia en otra escala. No se trata solo de ver contenido: se trata de ganar amplitud, sobre todo en ambientes donde una pantalla más chica puede quedarse corta. A eso se suma la resolución 4K, que aporta mayor nivel de detalle y una imagen más precisa, algo que se nota especialmente en transmisiones deportivas, películas de acción o recitales.

El Noblex DB60X7500 también suma un diseño sobrio, en color negro, con líneas simples y una profundidad de apenas 8,6 centímetros . Ese perfil delgado ayuda a que no resulte invasiva dentro del living o una habitación amplia, mientras que el sistema de montaje VESA incorporado amplía las posibilidades de instalación, ya sea sobre un mueble o colgada en pared.

Otro de los puntos que empuja a este televisor es su sistema operativo Android TV, que permite acceder a aplicaciones integradas y simplifica el uso para quienes ya consumen contenido en plataformas. Netflix aparece entre las opciones destacadas , aunque la ventaja del sistema pasa por la variedad de apps disponibles y por una navegación bastante familiar para el usuario promedio.

En conectividad también se muestra bien resuelta: incluye tres puertos HDMI, un puerto USB, conexión Wi-Fi y Bluetooth. En la práctica, eso permite enchufar consolas, decodificadores, notebooks o parlantes sin mayores vueltas. Además, incorpora Google Assistant, una función que suma comodidad al manejo diario, ya que habilita comandos por voz para cambiar contenidos, abrir aplicaciones o controlar ciertas funciones del equipo sin depender exclusivamente del control remoto.

A eso se agrega un sistema de sonido con dos parlantes, pensado para acompañar la propuesta general del producto. Sin prometer una experiencia de cine premium, cumple con ofrecer un audio envolvente suficiente para uso cotidiano, partidos y maratones de series.

ChatGPT Image 29 mar 2026, 02_49_06 p.m. Con 47% de rebaja, este Noblex quiere meterse en la previa mundialista de muchos hogares. Imagen generada por la IA

El precio en Mercado Libre, el dato que cambia todo

Más allá de sus características, el gran gancho de esta publicación en Mercado Libre está en el valor. El precio anterior era de $1.379.999, pero actualmente figura a $721.999, lo que representa un descuento de $658.000 y una rebaja del 47%. Además, aparece la opción de financiación en hasta 6 cuotas de $169.068.

Con ese recorte, este Noblex de 60 pulgadas se mete entre las opciones más atractivas para quienes buscan dar un salto de tamaño sin entrar en el terreno de los modelos más caros. En otras palabras, Mercado Libre ya empezó a mirar al Mundial 2026 y lo hace con una oferta pensada para ver cada partido a lo grande.