Nadie lo esperaba: Sony activó un regalo gratis en PlayStation 5 para los fanáticos del anime

Sony volvió a poner el foco en uno de los públicos más fieles de PlayStation 5 : los jugadores que además siguen de cerca el universo del anime. Esta vez, la compañía decidió acompañar el reciente lanzamiento de The Seven Deadly Sins: Origin con un regalo gratuito que apunta directamente a quienes crecieron o se engancharon con la historia de Meliodas, Elizabeth y el resto de los personajes de la popular franquicia japonesa. La sorpresa no llega en forma de contenido pago ni de recompensa dentro del juego, sino como un detalle visual para personalizar la consola y celebrar el desembarco de este nuevo RPG de mundo abierto.

El movimiento no es casual. The Seven Deadly Sins , conocida en Japón como Nanatsu no Taizai, mantiene una comunidad muy activa entre el anime, el manga y los videojuegos. En ese escenario, Sony encontró una manera simple pero efectiva de acompañar el estreno del título y reforzar el vínculo con los usuarios de PS5 que siguen de cerca este tipo de lanzamientos.

El obsequio que Sony puso a disposición de los jugadores es un tema gratuito de The Seven Deadly Sins: Origin para PlayStation 5 . Se trata de una opción de personalización que permite darle a la consola una nueva identidad visual basada en el arte principal del juego, con varios de los personajes más reconocibles de la franquicia en plena aventura por Britannia.

La propuesta ya está disponible desde la sección de Temas de la consola y puede activarse sin costo. Para muchos usuarios, puede parecer un detalle menor, pero dentro del ecosistema PlayStation este tipo de extras suele tener buena recepción, sobre todo cuando acompaña lanzamientos vinculados a sagas con una base de fans consolidada. En este caso, el regalo funciona además como una forma de destacar el buen arranque que tuvo el juego tras su estreno.

ChatGPT Image 29 mar 2026, 03_13_07 p.m. Netmarble apostó por un mundo abierto con combates dinámicos, exploración libre y narrativa original. Imagen generada por la IA

Un RPG que busca ir más allá del fan service

Lanzado el 16 de marzo para PlayStation 5, PC y dispositivos móviles, The Seven Deadly Sins: Origin llegó con una ambición clara: no quedarse solo en el atractivo de una licencia conocida. Netmarble apostó por un RPG free-to-play de mundo abierto que intenta ofrecer una experiencia más amplia, con una historia original y un sistema de exploración que toma distancia de otros juegos más lineales basados en anime.

La aventura pone el foco en Tristan de Liones, hijo de Meliodas, en medio de una trama atravesada por viajes temporales, caos en el equilibrio del mundo y la aparición de múltiples líneas narrativas. Esa elección le permite al juego expandir el lore de la saga y recuperar personajes clásicos con un rol importante dentro del relato. El resultado es un título que busca atraer tanto al fan histórico como al jugador que solo quiere probar un RPG gratuito con buena presentación visual.

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Britannia, combate dinámico y mucho por hacer

Uno de los aspectos más destacados del juego es su mundo abierto, repleto de secretos, enemigos, recursos y actividades secundarias. No todo pasa por avanzar en la historia principal: también hay espacio para recolectar materiales, cocinar, pescar, fabricar equipo y fortalecer al grupo de héroes. Esa variedad ayuda a sostener el ritmo y le da al jugador más libertad para recorrer Britannia a su manera.

A eso se suma un sistema de combate dinámico, peleas contra jefes y la posibilidad de formar equipos con personajes de habilidades distintas. En conjunto, The Seven Deadly Sins: Origin construye una propuesta bastante completa para ser un juego gratuito. Y con el nuevo tema sin costo para PS5, Sony aprovecha el envión para premiar a una comunidad que sigue respondiendo cada vez que anime y videojuegos se cruzan en una misma pantalla.