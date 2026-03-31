PlayStation Plus prepara abril con un guiño al anime: filtran uno de los juegos que llegarían gratis

Los suscriptores de PlayStation Plus ya empezaron a mirar abril con expectativa y, como suele pasar cada fin de mes, las filtraciones volvieron a acelerar la conversación antes del anuncio oficial. Esta vez, el nombre que empezó a sonar con fuerza es Sword Art Online: Fractured Daydream, un juego basado en una de las franquicias de anime más populares de los últimos años y que, según una nueva filtración, se sumaría a la selección mensual para todos los niveles del servicio. Sony todavía no confirmó la alineación, pero la información llegó desde una fuente con buen historial en este tipo de adelantos.

PlayStation mantiene su esquema de tres niveles —Essential, Extra y Premium/Deluxe—, aunque los juegos mensuales forman parte del paquete común para todos los suscriptores activos. En ese marco, la expectativa gira sobre la tanda de abril de 2026, cuyo anuncio oficial está previsto para esta semana. Mientras tanto, la filtración más firme apunta a que Lords of the Fallen estaría acompañado por Sword Art Online: Fractured Daydream, una incorporación que refuerza el costado más orientado al público fan del anime y de las experiencias online cooperativas.

playtasion2 Sword Art Online: Fractured Daydream aparece como una de las filtraciones fuertes para llegar a PlayStation Plus. Sword Art Online: Fractured Daydream Un juego de anime con foco online Desarrollado por Dimps Corporation y publicado por Bandai Namco Entertainment, Sword Art Online: Fractured Daydream llegó en octubre de 2024 y propone una mezcla entre acción, rol y multijugador con una estructura que remite por momentos a los MMORPG. Su propuesta más llamativa está en el online: permite partidas con hasta 20 jugadores, algo que le da un perfil distinto dentro de la rotación habitual de PS Plus. Además, suma un modo para un jugador con una historia original, pensado para no depender por completo de la experiencia competitiva o cooperativa.

En términos de recepción, no se trata de un juego unánimemente celebrado. En Metacritic figura con una media cercana al 68/70, según la plataforma y la edición consultada, una señal de que su desembarco en PlayStation Plus sería menos contundente que el de otros nombres filtrados para abril. Aun así, eso no necesariamente le quita valor dentro del servicio: para un usuario que no pensaba comprarlo de salida, puede transformarse en uno de esos títulos que encuentran una segunda vida al entrar en una suscripción masiva.

Embed - The Lords Of The Fallen Official Announcement Trailer Gamescom ONL 2022 Lo que ya suena y lo que todavía está en duda La otra pieza casi instalada en las filtraciones es Lords of the Fallen, mencionado días antes por el mismo informante. Ahí aparece uno de los puntos más interesantes de esta posible tanda: abril podría mezclar un soulslike de perfil más duro con una propuesta de anime claramente más orientada al juego en línea y al fanservice de franquicia. Esa combinación le daría variedad a una selección que todavía no está cerrada oficialmente.