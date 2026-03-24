Xbox refuerza Game Pass con varios juegos gratuitos para estas semanas

Con una mezcla de estrenos nuevos, sagas reconocidas y propuestas pensadas para públicos muy distintos, Xbox encara una semana intensa entre el 23 y el 27 de marzo. El movimiento no solo refuerza el catálogo de Xbox Series y PC, sino que vuelve a poner a Game Pass en el centro de la estrategia de Microsoft. Entre beat ‘em up cooperativos, aventuras narrativas, simuladores, terror psicológico y clásicos recuperados, la plataforma suma una oferta variada que busca responder tanto al jugador que persigue novedades como al que prefiere explorar géneros menos habituales.

Xbox Game Pass Xbox Game Pass suma nuevos juegos esta semana. Shutterstock Una semana variada, con acción, estrategia y clásicos El calendario arranca el 24 de marzo con Cipher Monk: Ancient Calculus, un título de puzles apoyado en la lógica numérica y el uso de símbolos. Un día después llega uno de los nombres fuertes de la semana: Absolum, que se incorpora a Game Pass con una propuesta de acción tipo beat ‘em up y estructura roguelite. Ese mismo 25 de marzo también desembarcan RollerCoaster Tycoon Classic, con su conocida fórmula de gestión de parques; Airplane Flight Simulator: Combat Zone, orientado a la simulación aérea; y Around the World in 80 Days, una aventura inspirada en la obra de Julio Verne.

El 26 de marzo aparece otra tanda potente. Life is Strange: Reunion amplía una saga que hizo de las decisiones emocionales su sello distintivo. También llegan Icarus: Console Edition, centrado en supervivencia PvE en un entorno hostil; Mega Man Star Force Legacy Collection, que recupera títulos clásicos de Capcom; Nova Roma, disponible en Game Pass dentro de la modalidad Game Preview; Screamer, con su perfil de carreras; y The Bus, un simulador de transporte urbano ambientado en Berlín.

La semana cierra el 27 de marzo con Birthday Boy, una experiencia de terror psicológico; Worshippers of Cthulhu, que toma elementos del universo de Lovecraft para llevarlos al terreno de la estrategia; y Retro Drive Revamped, un arcade de conducción con una estética marcada por el pulso ochentero.

Embed Absolum, el gran nombre de la semana Dentro de esta actualización, Absolum aparece como el lanzamiento con mayor peso propio. Desarrollado por Guard Crush Games y Supamonks, el juego se convirtió desde su estreno en otras plataformas en un título de referencia dentro del beat ‘em up contemporáneo. Su diferencial está en cómo combina combate clásico, progresión roguelite y cooperación para hasta cuatro jugadores, en un universo donde la magia fue prohibida y la resistencia enfrenta al Sun King Azra y a la Orden Carmesí.