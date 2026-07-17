¿Se rompió el mando de tu consola?: estos son los malos hábitos que pueden arruinarlo sin que lo notes

Los mandos de las consolas actuales están diseñados para soportar miles de horas de juego, pero eso no significa que sean indestructibles. De hecho, la mayoría de las fallas que aparecen con el paso del tiempo no están relacionadas con defectos de fabricación, sino con malos hábitos de uso que terminan deteriorando botones, joysticks, baterías y componentes internos .

Comer frente a la pantalla, golpear el mando por frustración, utilizar cargadores inadecuados o dejarlo expuesto al calor son prácticas más comunes de lo que parecen. Aunque sus efectos no siempre son inmediatos, con el tiempo pueden traducirse en problemas como botones que dejan de responder, joysticks con movimiento involuntario o baterías que pierden autonomía mucho antes de lo esperado.

Uno de los hábitos más perjudiciales es comer o beber mientras se juega. Las migas, el azúcar y la grasa se introducen entre los botones y los gatillos, donde se acumulan con el tiempo y dificultan el funcionamiento de los mecanismos internos. En los casos más graves, los residuos pueden favorecer la corrosión de algunos componentes electrónicos y provocar fallas en la respuesta de los mandos .

Golpes, caídas y presión excesiva favorecen fallas en partes del mando como botones pegados y el temido stick drift.

A esto se suma jugar con las manos sucias o excesivamente sudadas. La grasa natural de la piel y las sales presentes en el sudor desgastan el recubrimiento de los joysticks y facilitan que la suciedad se adhiera al mando. Una limpieza periódica y el simple hábito de lavarse las manos antes de jugar pueden extender considerablemente la vida útil del accesorio.

Los golpes también representan un riesgo importante. Lanzar el mando tras una derrota o dejarlo caer al suelo puede generar microfracturas en la placa electrónica o afectar los motores de vibración. Incluso cuando el control continúa funcionando, los daños suelen aparecer semanas después en forma de botones flojos, joysticks desalineados o fallas intermitentes.

Otro error frecuente consiste en dejar el mando sobre el sofá, el piso o cualquier lugar donde pueda recibir un pisotón, el peso de otra persona o incluso los juegos de una mascota. Guardarlo en un soporte o en un cajón reduce significativamente el riesgo de accidentes domésticos.

Comer mientras juegas y usar el mando con manos sucias acelera el desgaste de botones y joysticks. Imagen generada por la IA

El "stick drift" y otros problemas que pueden evitarse

Muchos jugadores presionan los botones con más fuerza de la necesaria creyendo que así obtendrán una respuesta más rápida del juego. En realidad, esa presión excesiva solo acelera el desgaste de las membranas de goma y puede terminar dejando los botones hundidos o pegados.

Algo similar ocurre con los joysticks. En los juegos competitivos es habitual moverlos con brusquedad hasta el límite de su recorrido, una práctica que incrementa el desgaste de los sensores internos y favorece la aparición del temido "stick drift", el fallo que hace que el personaje se mueva solo o que el apuntado pierda precisión.

También conviene prestar atención a la carga del dispositivo. Utilizar cables genéricos de mala calidad o cargadores que no respeten las especificaciones recomendadas puede afectar la batería e incluso comprometer la electrónica del mando. Los fabricantes aconsejan emplear el cable original, el puerto USB de la consola o cargadores certificados compatibles.

Una limpieza periódica y un almacenamiento adecuado pueden prolongar durante años la vida útil del mando. shutterstock

Cómo cuidar el control para que dure más

Además del uso diario, el almacenamiento también influye en la vida útil del mando. Exponerlo al sol, dejarlo dentro de un automóvil o cerca de fuentes de calor puede deformar el plástico, endurecer las gomas de los mandos y deteriorar la batería.

Si el control se transporta con frecuencia, lo más recomendable es utilizar una funda rígida. Llevarlo suelto dentro de una mochila, junto a llaves, herramientas o cargadores, aumenta las probabilidades de rayones, roturas y daños en los gatillos o las palancas.

Con pequeñas medidas de cuidado, como mantenerlo limpio, evitar golpes, usar accesorios de carga adecuados y protegerlo del calor, es posible prolongar durante años el buen funcionamiento de uno de los componentes más importantes para cualquier jugador.