Apple prueba nuevas funciones para la pantalla de inicio en iOS 27

La compañía Apple planea sumar las funciones de "Deshacer" y "Rehacer" al menú de edición de la pantalla de inicio. Esta novedad forma parte del desarrollo de iOS 27 , una versión que busca priorizar el rendimiento del dispositivo y facilitar la personalización para todos los usuarios.

La filtración proviene de Mark Gurman, periodista de Bloomberg , quien detalló los planes de la firma en su boletín informativo Power On. Según el reporte, la interfaz actual del iPhone despliega un menú flotante cuando el usuario mantiene presionada la pantalla. Este menú contiene hoy cuatro botones: agregar widgets, personalizar, editar fondo de pantalla y editar páginas. Los nuevos controles de edición se ubicarán en ese mismo sector para agilizar el flujo de trabajo de quienes organizan sus aplicaciones.

Los analistas comparan este ciclo de desarrollo con lo que ocurrió hace años con Mac OS X Snow Leopard. En aquel momento, la prioridad no fueron las funciones visuales, sino la limpieza del código y la corrección de fallas internas. La firma Apple busca que esta versión entregue un entorno más confiable y fluido. El sistema operativo actual todavía presenta errores menores que afectan la experiencia diaria, por lo que una actualización de mantenimiento resulta necesaria para la base de usuarios.

La empresa Apple prepara un cambio en la interfaz de sus teléfonos para facilitar la edición del inicio.

Además de los botones de edición, el software incluirá avances en la tecnología de Apple Intelligence. Se espera que la inteligencia artificial gane más espacio en la gestión de tareas automáticas y la organización de archivos. Otra novedad relevante es la creación de una aplicación dedicada exclusivamente para Siri, que separará al asistente de las configuraciones generales del teléfono. Estos cambios técnicos permiten que el celular responda de manera más inteligente a los pedidos del usuario.

Nuevas herramientas de edición para el iOS 27

El proceso de personalización de la pantalla de inicio cambió mucho durante las últimas versiones. Muchos usuarios mueven íconos o borran widgets por error y no tienen una forma sencilla de volver atrás. Con el comando para deshacer cambios, el dueño de un iPhone podrá recuperar el orden previo de sus carpetas de manera inmediata. Esta herramienta reduce la frustración al momento de experimentar con nuevos diseños o fondos de pantalla.

¿Cuándo llegaría iOS 27?

El calendario de desarrollo sigue el esquema habitual de la compañía para este 2026. Las pruebas beta de este software comenzarán en el mes de junio, luego de la conferencia anual para desarrolladores.

La versión final para todo el público llegará en septiembre, coincidiendo con la salida de los nuevos modelos de celulares. La empresa mantiene el foco en pulir cada detalle del código para asegurar que el sistema operativo funcione de manera perfecta desde el primer día.

Apple Intelligence Las nuevas funciones de edición permitirán que el usuario del iPhone recupere su diseño anterior de forma inmediata si comete un error. Apple

Esta actualización también traerá mejoras en la eficiencia energética de los procesos en segundo plano. La optimización del hardware y el software permite que la batería del dispositivo dure un poco más en tareas sencillas. La firma Apple entiende que la estabilidad es una característica que los clientes valoran tanto como las funciones nuevas. Por eso, el esfuerzo técnico de este año apunta a entregar un producto maduro y sin fallas estructurales.