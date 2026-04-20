¿Quién tiene más usuarios, iPhone o Android?

En la industria de los teléfonos , la disputa entre iPhone y Android marca el ritmo del mercado global. Una reciente encuesta de SellCell revela que la fidelidad hacia la marca de la manzana alcanza su nivel más alto, mientras que la fuga de usuarios desde el ecosistema del robot verde continúa en un aumento constante este año.

Los datos publicados este 16 de abril de 2026 muestran una consolidación cultural sin precedentes. No se trata solo de hardware potente, sino de una retención que parece blindada frente a la competencia. En este escenario, analizamos cómo las estrategias de marketing y la integración de servicios logran que millones de personas decidan permanecer en un bando específico del sector tecnológico.

Los usuarios de iPhone valoran la estabilidad del sistema operativo al elegir su próximo terminal de gama alta.

El estudio de la firma SellCell , basado en una muestra de más de 5.000 personas en Estados Unidos, arroja una cifra que sorprende a los analistas. El "96,4% de los usuarios de Apple afirma que su próximo teléfono será otro iPhone ". Este número deja poco margen para la competencia, ya que solo un escaso 3,6% considera seriamente cambiar de bando en su próxima renovación de equipo.

La situación para el bando contrario es muy distinta. Entre quienes utilizan el sistema de Google, un "13,6% declaró su intención de pasarse al iPhone en su próxima compra". Esto significa que los dueños de equipos con Android son 3,7 veces más propensos a cambiar de aire que sus contrapartes. Este diferencial de retención representa una ventaja estructural abismal para la empresa de Cupertino en términos de estabilidad comercial.

iPhone vs. Andorid - Interna 2 La lealtad hacia el iPhone alcanzó cifras históricas según el último reporte de SellCell en abril de 2026. shutterstock

La hegemonía de Apple frente a la fragmentación de Android

La lealtad no surgió de forma espontánea. Si miramos hacia atrás, en 2019 la tasa de fidelidad del iPhone ya era alta, con un 90,5%. Sin embargo, el salto hasta el 96,4% actual demuestra una consolidación absoluta del producto. Este crecimiento financiero corre en paralelo: en el primer trimestre fiscal de 2026, la compañía reportó ingresos históricos de 143.800 millones de dólares, donde el segmento de smartphones facturó 85.300 millones por sí solo.

Por el contrario, el universo del robot verde enfrenta un desafío de identidad. Al ser un sistema operativo compartido por marcas como Samsung, Xiaomi o Motorola, la lealtad se fragmenta. Un usuario puede saltar de una marca a otra y seguir dentro del mismo software, pero para las métricas de mercado, esa movilidad se traduce en una menor retención individual por fabricante. Ninguna marca que utiliza el sistema de Google logra replicar la precisión de fidelidad que ostenta su competidor directo.

iPhone vs. Andorid - Interna 3 Muchos usuarios de Android consideran migrar hacia Apple debido a la fluida integración de servicios. shutterstock

El "ecosistema" como la llave maestra de la permanencia

¿Por qué la gente elige no irse? Las razones que mencionaron los usuarios en la encuesta son reveladoras. El 60,8% prefiere iOS simplemente por su funcionamiento, pero un 17,4% destacó la profunda integración con otros productos. La conexión entre iCloud, Apple Watch, Mac y AirPods crea un universo interconectado que funciona como un contrato implícito de permanencia.

Salir de este círculo cerrado implica un costo en tiempo y configuración que muchos no están dispuestos a pagar. Además, la confianza en las políticas de seguridad y la facilidad de uso del software refuerzan la decisión de compra. Los teléfonos dejaron de ser herramientas aisladas para convertirse en el núcleo de una red personal de dispositivos que se retroalimentan entre sí.

iPhone vs. Andorid - Interna 4 El precio de los teléfonos premium sigue como el principal obstáculo para la expansión total de la marca. shutterstock

El precio: el único punto débil de los teléfonos premium

A pesar del dominio, existe una tensión latente. Entre el pequeño porcentaje de clientes que sí planea abandonar el iPhone, el factor determinante es el precio. Los equipos de la manzana siguen entre los más caros del mercado global. Aunque la empresa justifica este valor con un soporte de software prolongado y un excelente precio de reventa, la presión inflacionaria mantiene este punto como el principal motivo de fuga.

Según datos de Counterpoint Research, uno de cada cuatro smartphones activos en el mundo es un iPhone. Esta cifra refleja no solo las ventas masivas, sino la durabilidad de los terminales. En 2026, la incorporación de nuevas funciones de inteligencia artificial y el éxito del iPhone 17 aceleraron un ciclo de actualización que empujó los números de fidelidad a niveles nunca antes vistos en la historia de la telefonía móvil.