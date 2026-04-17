Cómo detectar aplicaciones infectadas en tu iPhone o Android que roban datos de la galería
Detectá aplicaciones maliciosas en tu iPhone o Android que roban datos de la galería y aprendé a identificar señales de malware en tu dispositivo móvil.
La seguridad de nuestros dispositivos móviles está enfrentando nuevos desafíos con la aparición de amenazas avanzadas que se infiltran en aplicaciones aparentemente seguras. Una de las variantes más recientes de malware, conocida como SparkCat, ha demostrado ser capaz de evadir los controles de las tiendas oficiales de aplicaciones y robar datos o información sensible almacenada en la galería de fotos de iPhone y Android.
Detectar aplicaciones espía y síntomas de infección
Existen varias señales que pueden indicar la presencia de aplicaciones espía o malware en tu dispositivo móvil. Aquí te presentamos algunas de las más comunes:
- Rendimiento lento y bloqueos frecuentes: Si notas que tu móvil responde más lentamente de lo habitual o que las aplicaciones tardan en abrir o cerrarse, esto puede ser señal de que hay procesos ocultos ejecutándose en segundo plano, causados por software malicioso.
- Consumo elevado de batería y datos: Un aumento inesperado en el uso de batería o en el consumo de datos móviles puede indicar que una app infectada está enviando información en segundo plano.
- Sobrecalentamiento del dispositivo: Si tu smartphone se calienta de manera inusual, incluso durante actividades simples, puede ser signo de que el malware está usando intensivamente el procesador del dispositivo.
- Aplicaciones desconocidas o permisos sospechosos: La aparición de aplicaciones no instaladas por el usuario o aquellas que solicitan permisos innecesarios, como acceso a la cámara, micrófono o galería de fotos, son indicadores de que algo no está bien.
- Cambios en la configuración del sistema: Modificaciones inesperadas en la pantalla de inicio, configuraciones alteradas o la aparición de mensajes emergentes constantes pueden ser señales de que el dispositivo ha sido infectado.
SparkCat: el malware que roba datos de la galería de fotos
Los expertos en ciberseguridad de Kaspersky han identificado una variante de SparkCat en aplicaciones disponibles tanto en App Store como en Google Play. Este malware se esconde en apps legítimas y solicita acceso a la galería de fotos del dispositivo. Utiliza un módulo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para analizar las imágenes almacenadas en busca de frases de recuperación de criptomonedas, las cuales son luego enviadas a los ciberdelincuentes.
En Android, SparkCat está especialmente diseñado para buscar palabras clave en japonés, coreano y chino, apuntando a un mercado asiático. Mientras tanto, en los iPhone, el malware analiza imágenes con códigos de recuperación en inglés, ampliando así su alcance a otras regiones. En ambos casos, una vez que el malware encuentra información relevante, la envía a servidores controlados por los atacantes.
Cómo proteger tus datos y reducir el riesgo de infección
Para prevenir infecciones y proteger tus datos personales, los expertos en seguridad recomiendan varias medidas:
- Instalar una solución de ciberseguridad confiable: Utilizar herramientas de seguridad que detecten y bloqueen el malware, tanto en Android como en iOS, puede evitar que el dispositivo se conecte a servidores maliciosos.
- Evitar almacenar información sensible en la galería: Las frases de recuperación de billeteras de criptomonedas y otros datos privados deben guardarse en aplicaciones especializadas para gestionar contraseñas, no en imágenes.
- Descargar aplicaciones solo de fuentes oficiales: Aunque las tiendas oficiales no están exentas de riesgos, es importante evitar descargar aplicaciones desde fuentes externas y siempre revisar los permisos solicitados.
- Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas: Las actualizaciones regulares ayudan a corregir vulnerabilidades y a proteger el dispositivo frente a amenazas recientes.
El malware que afecta la galería de imágenes ha crecido en paralelo con la popularización de las billeteras digitales, ya que cada vez más usuarios almacenan información sensible en fotos. A medida que los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas para evadir los controles de seguridad, la prevención y vigilancia constante se vuelven esenciales para proteger nuestros datos más valiosos.