Cómo detectar aplicaciones infectadas en tu iPhone o Android que roban datos de la galería

La seguridad de nuestros dispositivos móviles está enfrentando nuevos desafíos con la aparición de amenazas avanzadas que se infiltran en aplicaciones aparentemente seguras. Una de las variantes más recientes de malware, conocida como SparkCat, ha demostrado ser capaz de evadir los controles de las tiendas oficiales de aplicaciones y robar datos o información sensible almacenada en la galería de fotos de iPhone y Android .

Señales de infección en los iPhone incluyen un rendimiento lento, consumo elevado de batería y aplicaciones desconocidas.

Existen varias señales que pueden indicar la presencia de aplicaciones espía o malware en tu dispositivo móvil. Aquí te presentamos algunas de las más comunes:

Los expertos en ciberseguridad de Kaspersky han identificado una variante de SparkCat en aplicaciones disponibles tanto en App Store como en Google Play. Este malware se esconde en apps legítimas y solicita acceso a la galería de fotos del dispositivo. Utiliza un módulo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para analizar las imágenes almacenadas en busca de frases de recuperación de criptomonedas, las cuales son luego enviadas a los ciberdelincuentes.

SparkCat es un malware que se esconde en aplicaciones legítimas y roba datos privados de la galería de los iPhone o los teléfonos Android.

En Android, SparkCat está especialmente diseñado para buscar palabras clave en japonés, coreano y chino, apuntando a un mercado asiático. Mientras tanto, en los iPhone, el malware analiza imágenes con códigos de recuperación en inglés, ampliando así su alcance a otras regiones. En ambos casos, una vez que el malware encuentra información relevante, la envía a servidores controlados por los atacantes.

Aunque SparkCat ya ha sido eliminado de las tiendas oficiales, sigue existiendo el riesgo de que los usuarios descarguen aplicaciones maliciosas desde sitios web falsos que imitan las interfaces de la App Store.

app espias Para protegerse, se recomienda usar ciberseguridad confiable y evitar almacenar información sensible en la galería. Imagen generada por la IA

Cómo proteger tus datos y reducir el riesgo de infección

Para prevenir infecciones y proteger tus datos personales, los expertos en seguridad recomiendan varias medidas:

Instalar una solución de ciberseguridad confiable: Utilizar herramientas de seguridad que detecten y bloqueen el malware, tanto en Android como en iOS, puede evitar que el dispositivo se conecte a servidores maliciosos.

como en iOS, puede evitar que el dispositivo se conecte a servidores maliciosos. Evitar almacenar información sensible en la galería: Las frases de recuperación de billeteras de criptomonedas y otros datos privados deben guardarse en aplicaciones especializadas para gestionar contraseñas, no en imágenes.

Descargar aplicaciones solo de fuentes oficiales: Aunque las tiendas oficiales no están exentas de riesgos, es importante evitar descargar aplicaciones desde fuentes externas y siempre revisar los permisos solicitados.

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas: Las actualizaciones regulares ayudan a corregir vulnerabilidades y a proteger el dispositivo frente a amenazas recientes.

El malware que afecta la galería de imágenes ha crecido en paralelo con la popularización de las billeteras digitales, ya que cada vez más usuarios almacenan información sensible en fotos. A medida que los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas para evadir los controles de seguridad, la prevención y vigilancia constante se vuelven esenciales para proteger nuestros datos más valiosos.