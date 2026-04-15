No para de bajar: el iPhone 17 Pro Max cae más de un millón en Chile y vuelve a tentar a los argentinos

A poco más de un mes del lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra, el segmento premium de los smartphones entró en una nueva etapa de competencia. En ese escenario, Apple volvió a mover fichas en uno de los mercados que más observan los consumidores argentinos: Chile , donde el iPhone 17 Pro Max empezó a mostrarse con valores más competitivos y reavivó el interés de quienes analizan cruzar la cordillera para renovar el celular.

Presentado en septiembre de 2025, el iPhone 17 Pro Max se consolidó como el modelo más ambicioso de Apple dentro de su catálogo. Ahora, con este reajuste en el mercado chileno, vuelve a meterse de lleno en la pelea no solo por sus prestaciones, sino también por una variable decisiva dentro de la gama alta: el precio. Para muchos argentinos, la combinación entre cercanía geográfica, diferencia cambiaria y oferta tecnológica vuelve a posicionar a Chile como una plaza atractiva.

En el plano técnico, Apple llevó al iPhone 17 Pro Max a un escalón superior. El equipo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, una de las más grandes de la historia de la marca, junto con tecnología ProMotion y tasa adaptativa de 1 a 120 Hz. En la práctica, eso se traduce en una experiencia más fluida al navegar, jugar o consumir contenido multimedia.

A esto se suma un brillo pico de hasta 3.000 nits, pensado para mejorar la visibilidad en exteriores, además de la protección Ceramic Shield 2, que refuerza la resistencia frente a golpes y caídas. En el interior aparece el chip A19 Pro, acompañado por 12 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de hasta 2 TB, una combinación orientada a usuarios exigentes, productividad intensiva y manejo de archivos pesados.

Otro de los grandes puntos fuertes del iPhone 17 Pro Max está en el apartado fotográfico. Apple incorporó un sistema triple de 48 megapíxeles con perfil claramente profesional. El sensor principal se complementa con un teleobjetivo Fusion con tecnología tetraprisma de 48 MP, capaz de ofrecer zoom óptico de 4x y un alcance de calidad óptica de hasta 8x, lo que permite capturar imágenes a distancia con gran nivel de detalle.

La cámara frontal de 18 MP con Center Stage también acompaña el crecimiento del uso del celular para videollamadas, creación de contenido y trabajo remoto. En video, además, suma herramientas de alto nivel como grabación en 4K a 120 fps con Dolby Vision, compatibilidad con ProRes y Log, y opciones de video y audio espacial, características que lo ubican como uno de los equipos más completos para quienes producen contenido desde el teléfono.

La batería, con una capacidad aproximada de 4.823 mAh, promete una autonomía mejorada frente a generaciones anteriores. También integra carga rápida, capaz de llevar el equipo al 50% en unos 20 minutos, además de soporte de hasta 60W. El rediseño del chasis, con combinación de aluminio y titanio, junto con un sistema de cámara de vapor para disipar el calor, termina de completar una propuesta robusta y refinada.

iPhone 17 Pro Portada

La baja en Chile reabre la cuenta para los argentinos

Casi al final aparece el dato que más llama la atención: en Chile, el iPhone 17 Pro Max ronda los $1.429.990 pesos chilenos, un valor que equivale a unos USD 1.385 si se toma una cotización aproximada de $890,16 CLP por dólar. Trasladado a moneda argentina con una referencia de $1.385 por dólar oficial, el resultado arroja un equivalente cercano a $2.224.921.

Ese número queda bastante por debajo de los valores que suele mostrar Mercado Libre Argentina, donde el mismo modelo aparece publicado en torno a $3.297.999. La diferencia supera así el millón de pesos, una brecha que explica por qué muchos consumidores vuelven a mirar a Chile como una opción conveniente para comprar tecnología.

La forma de pago también influye en la ecuación final. Algunos viajeros optan por tarjetas en dólares o débito desde cuentas en moneda extranjera para evitar recargos. A eso se suma otro punto relevante: los teléfonos celulares están exentos de impuestos de importación para uso personal dentro del régimen de equipaje del viajero, lo que facilita su ingreso al país.

Con este contexto, el iPhone 17 Pro Max no solo vuelve a destacarse por su potencia, cámaras y experiencia premium. También empieza a jugar fuerte por precio, y eso lo convierte en una tentación cada vez más concreta para los argentinos que evalúan una escapada a Chile.